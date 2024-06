Strefa Czystego Transportu w Warszawie od lipca. Już 2,2 tys. wniosków o wyłączenie spod obostrzeń Cyryl Skiba 20.06.2024 09:55 Od 1 lipca zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Dotąd wpłynęło 2,2 tys. wniosków o wyłączenie, czyli możliwość poruszania się po strefie aut niespełniających wymogów - informuje rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Za wjazd do SCT bez uprawnień przewidziano mandat do 500 złotych.

Strefa Czystego Transportu (autor: ZTP Kraków/zdjęcie ilustracyjne)

2,2 tysiąca wniosków o wyłączenie ze Strefy Czystego Transportu. Na początku tygodnia było to jeszcze 1,5 tysiąca. Wnioski można składać przez internet ale jak podkreśla rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, Jakub Dybalski – większość posiadaczy aut, zmiany od 1 lipca w ogóle nie obejmują. Na stronie ZDM jest zakładka "sprawdź swój pojazd", gdzie można sprawdzić, czy możemy wjechać do strefy.

– Szacujemy, że 97 procent kierowców poruszających siedzi się autami po Warszawie nie musi nic robić w związku ze Strefą Czystego Transportu, bo ich auta spełniają wymogi obowiązujące od 1 lipca. Co najwyżej warto wejść na stronę Urzędu Miasta albo stronę ZDM-u, wpisać podstawowe dane samochodów w specjalny kalkulator, który tam jest, by dowiedzieć się, do kiedy dany auto będzie te wymogi spełniało, no bo przecież nie będzie się robiło młodsze – mówi Dybalski.

Wyłącznie z SCT obejmuje mieszkańców, którzy rozliczają podatki w Warszawie, seniorzy i posiadacze europejskiej karty parkingowej. Można otrzymać wyłączenie także dla pojazdu specjalnego lub historycznego. O wyłączenie mogą też się starać firmy.

Zakaz wjazdu dotyczyć będzie aut benzynowych starszych niż wyprodukowane w 1997 r. oraz z silnikiem diesla starszych niż z 2005 r. To nie więcej niż 3 procent aut w Warszawie. Za wjazd do SCT bez uprawnień przewidziano mandat do 500 złotych.

