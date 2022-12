„To luksus”. Przystanek „Torwar” w stronę centrum stolicy został przywrócony Adrian Pieczka 30.12.2022 08:39 Mieszkańcy chwalą przywrócenie przystanku „Torwar” w kierunku centrum Warszawy. Po oddaniu nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej na przystanku ponownie zatrzymują się autobusy. Dzięki temu pasażerowie z Rozbratu mają teraz nieco bliżej na przystanek.

Przystanek „Torwar” w stronę centrum przywrócony (autor: RDC)

Zlikwidowanie przystanków w związku z przebudową Trasy Łazienkowskiej bardzo utrudniło mieszkańcom komunikację, o czym przekonał się nasz reporter Adrian Pieczka.

A ma być jeszcze lepiej – wiosną bowiem wróci przystanek „Rozbrat” w stronę Politechniki.

– Pozwala na to nowy układ drogi – wyjaśnia rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Małgorzata Gajewska. – Obecnie buspasy znajdują się przy krawędziach jezdni, a nie tak jak wcześniej, w jej środku. Daje to możliwość przywrócenia przystanku „Rozbrat” w kierunku centrum. Jednak stanie się to nie szybciej niż na wiosnę, ponieważ nie są jeszcze wybudowane dojścia do tego przystanku – dodaje.

Wszystkie prace związane z przebudową Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola zakończą się w marcu 2024 r.

Przed świętami Bożego Narodzenia oddano wiadukt w kierunku centrum, teraz rozpoczęła się rozbiórka i odbudowa drugiego obiektu, w stronę Pragi.

Czytaj też: Przetarg na wiadukty nad Paryską. Czy Trasa Łazienkowska będzie przejezdna?