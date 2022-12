Policja: nadmierna prędkość lub zasłabnięcie prawdopodobną przyczyną karambolu na Marszałkowskiej Adrian Pieczka 02.12.2022 12:52 Policja bada przyczyny karambolu na Marszałkowskiej w Warszawie - jako wstępne podaje nadmierną prędkość lub zasłabnięcie. Wczoraj zderzyło się tam dziesięć samochodów, sześć osób trafiło do szpitala. Centrum Warszawy było sparaliżowane.

8 Karambol w centrum Warszawy (autor: PAP/Radek Pietruszka)

- Na razie nie wiemy, w jaki sposób doszło do zderzenia innych samochodów - informuje Robert Szumiata z śródmiejskiej komendy. - Wszystko wskazuje na to, że bezpośrednią przyczyną zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj, było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze przez kierującą, a na skutek tego utrata przez nią panowania nad prowadzonym samochodem. Nie wykluczamy również wersji zasłabnięcia przez kierującą - dodaje.





Policjanci czekają teraz, aż stan zdrowia kobiety pozwoli na jej przesłuchanie.

Sześć osób w szpitalu

Do karambolu doszło w czwartek około godziny 16:00 na ul. Marszałkowskiej na wysokości domu handlowego Centrum.

- Na chwilę obecną mogę potwierdzić, że łącznie zostało uszkodzonych 10 pojazdów, które biorą udział na miejscu w zderzeniu. Czy to jest jedno, czy kilka - cały czas okoliczności są badane przez policję - mówiła Gabriela Putyra z KSP. Jak dodała, całe centrum było sparaliżowane.

Około godziny 19:00 ruch został przywrócony.

- Sześć osób rannych z miejsca zdarzenia, gdzie zostały one zbadane przez zespół medyczny, potrzebowały dalszych hospitalizacji. Decyzją zespołu medycznego, zostały zabrane do szpitala na dalsze badania - dodała policjantka.

Na miejscu byli strażacy, policja i pogotowie.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL