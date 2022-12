Podwyżki i lepsza organizacja pracy. Pracownicy MPO będą protestować dziś przed ratuszem Mariusz Niedźwiecki 07.12.2022 06:27 Dziś protest pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie. O 10:00 związkowcy spotykają się przed urzędem miasta na Placu Bankowym. Jak mówią, od lipca czekają na ustosunkowanie się prezydenta Warszawy do ich postulatów. Chodzi m.in. o podwyżki i lepszą organizację pracy.

Protest MPO (autor: MPO)

O tym, jak będzie wyglądać dzisiejszy protest, mówi przewodniczący NSZZ "Solidarność" w MPO Waldemar Wolski.

- Będziemy rozmawiać z pracownikami, będziemy też kierować bezpośrednio do prezydenta nasze apele w sensie werbalnym. Nie będziemy składać żadnych pism, żadnych petycji, gdyż uważamy, że na to był czas kilka miesięcy temu. Chociaż gdzieś tam wierzymy, że się obudzi i zacznie działać w kwestii naszej spółki - wyjaśnia.





Związkowcy podnoszą też kwestię ochrony miejsc pracy i odpolitycznienia spółki.

- Ostatni prezesi, a - powiedzmy sobie szczerze - politycy i ich znajomi, którzy są u nas w spółce, doprowadzili do takiej sytuacji, że spółka jest na krawędzi. Nie mamy in house-u, przetargi też nam nie wychodzą. Może się tak stać, że kilkaset osób straci pracę. Chcemy to uświadomić panu prezydentowi - tłumaczy Waldemar Wolski.





Protestujący pracownicy MPO zaznaczają, że jeśli nic nie zmieni się w spółce, mogą wejść w spór zbiorowy i ewentualny strajk, co jednak ma być ostatecznością.

Protest może potrwać do godziny 12:00.

