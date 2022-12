Pierwszy etap budowy kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą na finiszu Adam Abramiuk 09.12.2022 14:48 Chodzi o przeprawę, która połączy bulwary z ulicą Okrzei na Pradze. Most będzie służył pieszym i rowerzystom. Ma być zbudowany do 2024 roku.

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą (autor: UM Warszawa)

- Właśnie trwa zalewanie betonem ostatnich podpór na których stanie most - informuje kierownik budowy, Adam Czylczak z Budimexu.

- Kończymy wznoszenie podpór pod montaż konstrukcji stalowej. Za nami pompa do betonu. Zaczniemy betonowanie przedostatniej podpory na rzece. W dniu jutrzejszym odbędzie się betonowanie ostatniej podpory P3 i po ukończeniu tego etapu w przyszłym roku przystąpimy do wytwarzania i montażu konstrukcji stalowej - tłumaczy kierownik.

- Kolejne prace będą uzależnione od warunków atmosferycznych - dodaje Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

- Kończymy prace betonowe przy podporach. Zamykamy ten etap zgodnie z harmonogramem. Rozpoczyna się zima, kończymy roboty betonowe. W styczniu powinny już zjeżdżać pierwsze elementy konstrukcji. Myślę, że jeszcze, jeśli warunki atmosferyczne pozwolą to w zimie zacznie się przygotowywanie tej części konstrukcyjnej stalowej - zaznacza dyrektor.

Kierownik budowy - Adam Czylczak - wyjaśnia jak będzie dokładnie wyglądał kolejny etap prac.

- Zaczniemy od montażu podpór tymczasowych od strony praskiej. Następnie po zmontowaniu konstrukcji do osi piątej zdemobilizujemy sprzęt i przestawimy się na Wybrzeże Kościuszkowskie. Wykonamy montaż elementów pomiędzy osiami w następnej części zaczniemy montaż konstrukcji na rzece - dodaje.

Kładka kosztuje miasto ponad 120 mln zł.

Czytaj też: Powstaje rzeźba wzorowana na dziełach Michała Anioła