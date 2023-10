Odpowiedzialne hobby, odpowiedzialny biznes. Konferencja poświęcona pszczelarstwu na SGGW Adam Abramiuk 18.10.2023 11:02 Odpowiedzialne hobby, odpowiedzialny biznes. Pod takim hasłem dziś w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbywa się konferencja poświęcona pszczelarstwu. Impreza jest powiązana ogłoszeniem wyników IX konkursu na Pszczelarza Roku 2023.

Odpowiedzialne hobby, odpowiedzialny biznes. Konferencja poświęcona pszczelarstwu na SGGW (autor: SGGW)

Odpowiedzialne hobby, odpowiedzialny biznes to hasło konferencji naukowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie poświęconej pszczelarstwu. Na imprezie zostaną ogłoszone wyniki IX konkursu na Pszczelarza Roku 2023.

Odbywają się rozmowy o pszczelarstwie od strony ekonomiczno-społecznej.

– Musimy zwracać uwagę na to, żeby do rachunku ekonomicznego również środowisko pszczelarskie, wszyscy pszczelarze i wszyscy powiązani z sektorem pszczelarskim podchodzili w sposób taki przewidywalny, to znaczy przede wszystkim kierując się tymi dobrymi praktykami i tą etyką działalności pszczelarskiej, która jest bardzo bliska pszczelarzom już od wielu lat od wielu dekad można powiedzieć, że od zawsze – mówi dr inż. Sławomir Jarka, prezes Fundacji Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju.

Jak dodaje ekspert – pszczelarstwo jako hobby rośnie w całym kraju. Rośnie nam liczba pszczelarzy. Rośnie nam liczba pasiek w Polsce. Aczkolwiek średnia wielkość pasieki w naszym kraju to jest tak zwane oczko, czyli 21 rodzin pszczelich. Z drugiej strony nas bardzo też interesuje rozwój ten jakościowy. To znaczy, czy rzeczywiście wyzwaniom związanym z podejmowaniem działalności towarzyszy odpowiedni poziom wiedzy, odpowiednie działanie na rzecz środowiska.

Kulminacją wydarzenia będzie konkurs na Pszczelarza Roku.

– W jaki sposób prowadzi swoją pasiekę Jakie działania podejmuje? Nas też interesuje takie podejście empatyczne do pszczelarstwa. Drugi etap to wizytacje w pasiece. Poprzez taki Wywiad kolejny etap. To są to badania zarówno laboratoryjne, takie fizyko chemiczne miodu i później na ostatnim etapie również badania organoleptyczne – informuje Jarka.

Konferencja odbywa się w godzinach 10:00-13:00. Później zostaną ogłoszone wyniki IX konkursu na Pszczelarza Roku 2023. Radio dla Ciebie jest patronem wydarzenia.

