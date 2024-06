J. Ochojska w RDC: Nie wybaczyłabym sobie niepójścia na wybory RDC 05.06.2024 17:23 Janina Ochojska – prezeska PAH i eurodeputowana w Parlamencie Europejskim – podkreśliła na antenie Radia dla Ciebie, jak istotny jest udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – W tych wyborach decydujemy o kształcie Europy – mówiła.

Wybory na Mazowszu (autor: RDC)

Eurodeputowana w Parlamencie Europejskim Janina Ochojska była gościem RDC w ramach przedwyborczego cyklu na naszej antenie. W rozmowie zaznaczyła, że każdy wybór jest ważny.

Posłuchaj podcastu I Południe z Animuszem I Janina Ochojska

– Ja nie wybaczyłabym sobie, gdybym któregoś razu świadomie nie uczestniczyła w wyborach, ponieważ pozbawiłabym siebie w ten sposób prawa głosu. A te wybory są jeszcze o tyle ważne, że decyduje się kształt Europy i to, w którym kierunku ona pójdzie – powiedziała Ochojska.

Europosłanka zachęciła na naszej antenie do skorzystania z internetowego latarnika wyborczego, w przypadku, gdy jesteśmy niezdecydowani i mamy wątpliwości, na kogo oddać głos w najbliższą niedzielę.

Janina Ochojska jest z wykształcenia astronomem. Żartobliwie powiedziała, że z nadzieją patrzy na 12 gwiazd unijnej flagi.

– Są to dla mnie bardzo ważne gwiazdy, ponieważ one stanowią o naszej przyszłości. Wierność tym gwiazdom, wierność też Polsce, ale jednak musimy nauczyć się myśleć nie tylko o sobie., żeby młodzi ludzie mieli to poczucie wspólnoty. Najpierw tej mniejszej, później coraz większej – mówiła.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Dla Polski przypadają 53 mandaty.

