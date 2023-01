Napad na sklep w Kobyłce. Mieszkańcy bronią właściciela Przemysław Paczkowski 19.01.2023 08:19 Mieszkańcy Kobyłki bronią właściciela sklepu po napadzie. W nocy z 8 na 9 stycznia dwóch mężczyzn usiłowało ukraść pieniądze ze sklepowej kasy. Właściciel sklepu przy Wołomińskiej po krótkiej szamotaninie ugodził jednego z napastników nożem. Ciało mężczyzny znaleziono kilkadziesiąt metrów od sklepu.

Mieszkańcy Kobyłki bronią właściciela sklepu po napadzie (autor: RDC)

– Właściciel powinien się bronić – powiedzieli naszemu reporterowi Przemysławowi Paczkowskiemu mieszkańcy Kobyłki.

Właściciel sklepu został przesłuchany w charakterze świadka. Prokurator prowadzący sprawę mówił, że mogło dojść do obrony koniecznej.

Przekroczenie obrony koniecznej?

Jednak zdaniem prawnika Zbigniewa Romana, trudno będzie jednoznacznie orzec o obronie koniecznej.

Na nagraniu wideo ze zdarzenia widać, jak właściciel sklepu goni sprawców, trzymając narzędzie.

– Mogło dojść do przekroczenia zasad – zaznacza Roman. – Ten sprawca napadu, on w chwili, kiedy jest ugodzony nożem, nie wykonuje żadnych działań, które by wskazywały na to, że on zacznie atakować fizycznie tego właściciela. Widzę, że dochodzi do sytuacji, w której stroną atakującą staje się właściciel sklepu, a stroną niejako pasywną, broniącą się napastnik – dodaje.

Granice obrony koniecznej określa artykuł 25. kodeksu karnego. W tym przypadku jednak każdy jego paragraf jest do podważenia.

Drugi z napastników przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 15 lat więzienia. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy. W przeszłości odbywał już bowiem karę więzienia za rozbój.

