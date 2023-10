Najstarsze pociągi warszawskiego metra trafią do Charkowa

Stołeczna kolej podziemna przekaże do Charkowa najstarsze pociągi warszawskiego metra. Pojazdy typu Seria 81, produkcji radzieckiej, wyłączane są z warszawskich torów — to właśnie one zostaną przetransportowane na lawetach do Ukrainy. Jeden z nich zostanie w stolicy jako zabytek. — Historyczny pociąg oznaczony numerem dwa pozostanie w stolicy Polski — oznajmia Andrzej Rejnson z Metra Warszawskiego.