Wejście do Lasu Kabackiego ogrodzone łańcuchem. Lasy Miejskie: zaskoczyło nas to Adrian Pieczka 23.07.2024 21:17 Nieznany sprawca ogrodził łańcuchem oraz fragmentami taśmy straży miejskiej wejście do Lasu Kabackiego w Warszawie. Całość przymocował do szlabanu. Mieszkańcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie kryli zaskoczenia. — Nas też zaskoczyła ta sytuacja. Nie mamy z tym nic wspólnego. Dla nas ważne jest to, żeby ten las był jak najbardziej dostępny — mówi Łukasz Karabowicz z Lasów Miejskich w Warszawie. Łańcuch został już zdjęty a przejście przy szlabanie udostępnione.

Wejście do Lasu Kabackiego ogrodzone łańcuchem (autor: RDC)

Wejście do Lasu Kabackiego w Warszawie zostało ogrodzone łańcuchem. Przy ulicy Moczydłowskiej na Ursynowie mieszkańców spotkało duże zaskoczenie. Ktoś zagrodził wejście do lasu przy użyciu łańcucha z fragmentami taśmy staży miejskiej. Całość przymocował do szlabanu.

— Zaskoczyło mnie to — przyznaje jeden z mieszkańców. — Chyba ktoś zrobił głupi dowcip — mówi drugi.

— Nas też zaskoczyła ta sytuacja — mówi Łukasz Karabowicz z Lasów Miejskich w Warszawie. — Z takimi, powiedzmy „samozwańczymi blokadami” nie mamy często do czynienia. My z tych wspólnego nie mamy nic. Dla nas ważne jest to, żeby ten las był jak najbardziej dostępny. Innymi słowy, te łańcuchy, czy ta blokada tego przejścia została zrobiona przez nieustalonych sprawców — dodaje.

Jak poinformowały nas Lasy Miejskie, łańcuch został już zdjęty a przejście przy szlabanie udostępnione.

Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, Lasy Miejskie rozważają założenie fotopułapki w okolicy.

