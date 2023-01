COVID-19 częstszy na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie. MPWiK analizuje ścieki Mariusz Niedźwiecki 24.01.2023 06:40 COVID-19 obecny szczególnie w południowych dzielnicach Warszawy. Po kilkumiesięcznej przerwie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji znów publikuje dane z badań ścieków pod kątem obecności koronawirusa. W grudniu jego największe ilości odnotowano w próbkach pobranych z oczyszczalni Południe, która obsługuje Mokotów, Wilanów i Ursynów.

COVID-19 częstszy na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie. MPWiK analizuje ścieki (autor: pixabay)

O tym jak prowadzone są badania, mówi rzecznik MPWiK Marek Smółka.

- Dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki, pobieramy do badań próbki ścieków z oczyszczalni Czajka Południe i Pruszków, a także okresowo z sieci przy obiektach o dużych skupiskach ludzi. Próbki są przekazywane do laboratorium Aquanet w Poznaniu, które przesyła nam wyniki, a my na podstawie otrzymanych danych, co tydzień przekazujemy raport zbiorczy do warszawskiego ratusza. Od połowy stycznia publikujemy je także na naszej stronie - wyjaśnia.



O ile dane z MPWiK w marcu zeszłego roku pokrywały się ze statystykami zachorowań z ministerstwa zdrowia, o tyle w grudniu znacznie je przewyższają.

Powodem może być zdecydowanie mniejsze zainteresowanie i dostępność testów finansowanych przez system ochrony zdrowia.

MPWiK jest w trakcie budowy własnego laboratorium, które będzie analizować ścieki.

