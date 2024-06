Budżet obywatelski Warszawy. Można już głosować na projekty RDC 15.06.2024 14:39 Od soboty, 15 czerwca mieszkańcy stolicy mogą decydować, na co zostaną wydane pieniądze z budżetu miasta. Zgłoszono 1183 pomysły. Na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy prawie 106 mln zł.

Zazielenianie przystanków w ramach budżetu obywatelskiego (autor: UM Warszawa)

W sobotę ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Warszawy. Wybierać można spośród ponad tysiąca pomysłów.

– Do 30 czerwca na stronie https://bo.um.warszawa.pl/ można oddać swój głos na projekty z budżetu obywatelskiego. W urzędach dzielnicy są również przygotowane papierowe karty do głosowania, jeśli wolicie skorzystać z takiej formy głosowania. W tym roku zgłoszono 1183 pomysły, które dotyczą m.in. pomocy psychologicznej, zieleni, infrastruktury i rekreacji. Każdy może zagłosować maksymalnie na 10 projektów ogólnomiejskich i 15 z jednej dzielnicy. Zachęcam do głosowania – przekazała wiceprezydent Warszawy Adriana Porowska.

W tym roku mieszkańcy będą wybierać spośród 1183 projektów – 1097 z nich dopuszczonych jest do głosowania na poziomie dzielnicowym, a 86 to projekty ogólnomiejskie. Głosując, można wybrać 15 pomysłów z jednej, dowolnej dzielnicy oraz 10 z puli ogólnomiejskiej.

Nowe drogi rowerowe, nasadzenia, czy miejsca sprzyjające rekreacji stanowią dużą część tegorocznych zgłoszeń. Inne dotyczą kwestii takich jak: pomoc psychologiczna, wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz rozwój i aktywizacja.

Na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy prawie 106 mln zł.

Aby zagłosować, trzeba mieszkać w Warszawie i posiadać numer PESEL, choć nie trzeba mieć meldunku i ukończonych 18 lat. Dzieci do 13. roku życia mogą brać udział w głosowaniu za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego.

Głosowanie na projekty potrwa do 30 czerwca (do godz. 23:59). Lista zwycięskich pomysłów zostanie ogłoszona 16 lipca, a realizacja projektów wybranych w 11. edycji rozpocznie się w 2025 roku.

