Bezpieczeństwo w stolicy zagrożone? Radni pytają R. Trzaskowskiego o podwyżki dla SM Przemysław Paczkowski 20.01.2023 06:14 Stołeczni radni interweniują u Rafała Trzaskowskiego w sprawie podwyżek dla Straży Miejskiej. Nawet 850 funkcjonariuszy może odejść w najbliższym czasie z Komendy Stołecznej Policji. W w straży z kolei od wielu miesięcy jest ok. 300 wakatów.

Radni Koalicji Obywatelskiej pytają prezydenta o bezpieczeństwo w Warszawie i podwyżki dla strażników. Chcą też obniżenia progu wiekowego dla kandydata na strażnika z 21 do 18 lat.

– Strażnicy mają coraz więcej obowiązków – zwraca uwagę radny KO Piotr Mazurek. – Chętnych do pracy nie ma, a my musimy dbać o bezpieczeństwo w mieście. Ono nie wygląda najlepiej, dlatego wystąpiliśmy z interpelacją, z prośbą o ustosunkowanie się do tej sytuacji. Mamy świadomość tego, że były już dwukrotne podwyżki, ale one nie dały takiego efektu, jaki był oczekiwany – wyjaśnia.

– Poparłbym taki projekt – mówi radny PiS Filip Frąckowiak. – Rozmawialiśmy wielokrotnie ze strażnikami miejskimi, którzy postulowali o te podwyżki. Zwracali uwagę na to, że są też problemy w zatrudnieniu, więc jeżeli teraz pojawia się taka dobra wola ze strony większości w Radzie Warszawy, to z pewnością ją poprzemy – tłumaczy.





Z danych z grudnia wynika, że nie ma chętnych do pracy w Straży Miejskiej. Od września do formacji dołączyło 39 nowych strażników, ale 20 odeszło.

