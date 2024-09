Liga Narodów. Reprezentacja Polski zmierzy się dziś ze Szkocją Adrian Pieczka 05.09.2024 14:19 Wieczornym meczem ze Szkocją w Glasgow polscy piłkarze rozpoczynają czwarty sezon Ligi Narodów. Występują w niej ponownie w najwyższej dywizji, w grupie A1, do której trafiły też Chorwacja i Portugalia. - Pierwszy mecz jest zawsze niewiadomą - mówi nasz ekspert sportowy i były piłkarz Legii Warszawa Tomasz Sokołowski.

Piłkarska LN – Polska rozpoczyna sezon w Szkocji (autor: Łączy nas Piłka/X)

Wraca piłkarska Liga Narodów. Polacy zmierzą się dziś z reprezentacją Szkocji. Rywalami naszych rodaków w grupie A1 będzie również Chorwacja i Portugalia.

Jak mówi nasz ekspert sportowy i były piłkarz Legii Warszawa Tomasz Sokołowski, pierwszy mecz jest zawsze niewiadomą.

- Na pewno to będzie szukanie bluzy z numerem 1, czyli bramkarza po zakończeniu kariery przez Wojtka Szczęsnego. Kilku kluczowych zawodników, którzy byli na mistrzostwach ropy, jak Piotr Zieliński, Urbański, wracają do drużyny po kontuzjach. Moder tak samo. Dziś się na nich liczy. I na pewno to też szansa ewentualnie dla innych - tłumaczy.



- Teoretycznie wygrana ze Szkocją jest w naszym zasięgu - dodaje Sokołowski. - Z tych drużyn, które jeszcze są w naszej grupie, czyli Chorwacja i Portugalia, Liga Narodów to są też eliminacje do Mistrzostw Świata. Trzeba zbierać punkty i też ewentualnie powalczyć może o coś więcej w tej grupie - wyjaśnia.



Ostatnie wyniki również przemawiają za wygraną Polaków. W 21. wieku Polacy nie przegrali żadnego meczu na stadionie w Hampden Park w Glasgow.

Początek spotkania wyjazdowego o godzinie 20.45.

