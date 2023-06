Rekreacyjny czas z rodziną w sportowym duchu – co wybrać? 02.06.2023 13:50 Spędzanie czasu z własną rodziną jest bezdyskusyjnie ważne. Jednym ze sposobów na jego wykorzystanie jest wspólne uprawianie sportu. Poniższy artykuł zostanie poświęcony przedstawieniu kilku propozycji na wspólne uprawianie sportu.

Tenis stołowy

Jest to dyscyplina sportowa o wymaganiach graniczących z zerem. Opanowanie wymaganych dla amatorskiego poziomu umiejętności zajmie bardzo krótką chwilę. Nie jest także wymagane wstępne przygotowanie fizyczne. Wobec tego tenis stołowy jest dyscypliną dostępną dla osób o niskim wytrenowaniu czy w podeszłym wieku.

Zestawy do tenisa stołowego będą także przystępne finansowo. W większości przypadków zestaw taki zawiera dwie paletki oraz piłkę, ewentualnie także siatkę. Specjalistyczny stół do gry nie jest potrzebny do amatorskich rozgrywek. Jego zupełnie wystarczającym zamiennikiem może być stół domowy czy nawet ogrodowy. Ze względu na niewielkie gabaryty i materiał piłeczka do tenisa stołowego nie stwarza dla niego żadnego zagrożenia.

Kręgle — w domu i na kręgielni

Najlepiej uprawiać tę aktywność, udając się do komercyjnej kręgielni. Można znaleźć tam tory odpowiedniej długości czy kule dopasowane do własnych możliwości. Nie jest to jednak warunek konieczny. Można także kupić zestawy do domu, oczywiście z odpowiednio lżejszymi kręglami i kulami. Kręgle wymagają precyzji — trzeba odpowiednio mocno pchnąć kulę, by dotoczyła się na miejsce. Jednocześnie należy skierować ją na idealną trajektorię. W przeciwnym razie kula zjedzie z toru i podejście będzie niezaliczone.

Trampolina

Tu można zdecydować się na kupno trampoliny ogrodowej lub wyjście do parku trampolin. Aktywności tej może oddać się cała rodzina jednocześnie. Nie trzeba czekać na podejście do toru czy zmianę miejsc przy stole tenisowym. Oczywiście należy mieć na uwadze maksymalny udźwig trampoliny. Skakanie po niej nie wymaga absolutnie żadnej nauki — umiejętność wyskoku posiada każdy sprawny fizycznie człowiek.

Siłownia pod gołym niebem

Kupno karnetu dla całej rodziny może być kosztowne, jeśli dana placówka nie ma w ofercie pakietów specjalnie dla rodzin. Jednak okazuje się, że trening siłowy można uprawiać z rodziną, nie ponosząc żadnych wydatków. W wielu ogólnodostępnych parkach znajdują się różnych rozmiarów siłowni. Najczęściej zawierają one drążek, poręcze do dipów czy ewentualnie drabinki. Okazuje się, że na takiej skromnej siłowni można wykonać szereg różnych ćwiczeń ogólnorozwojowych:

podciąganie (oraz wiele jego wariantów)

pompki na poręczach,

dipy na pojedynczym drążku,

siłowe wejścia na drążek (muscle up),

martwy zwis,

i wiele innych.

Sąsiedztwo parkowej ścieżki doda smaku całemu treningowi. Można tworzyć całe obwody z ćwiczeń siłowych, a między nie wplatać bieganie. Taki trening w stylu zbliżonym do crossfitu pozwoli na rywalizację — kto szybciej wykona zadaną ilość rund? Albo więcej rund w zadanym czasie? Oczywiście można zdecydować się także na rekreacyjny, niewymagający trening — każda aktywność fizyczna jest dobra i korzystna dla naszego zdrowia oraz więzi rodzinnych.