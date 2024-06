Przegląd najbardziej popularnych zabiegów medycyny estetycznej na wiosnę 04.06.2024 13:09 Zima to trudny okres dla cery. W tym czasie musi ona mierzyć się z bardzo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które negatywnie na nią oddziałują. Przyczyniają się do wysuszenia naskórka i uszkodzenia bariery lipidowej, która chroni skórę przed odwodnieniem. Te zmiany z kolei sprzyjają zmatowieniu cery, pojawianiu się nowych zmarszczek, szorstkości i elastyczności. W jaki sposób można poprawić kondycję swojej skóry po zimie? Jakie zabiegi medycyny estetycznej można rozważyć wiosną?

Mezoterapia mikroigłowa — dla odżywienia, nawilżenia i regeneracji skóry

Wśród zabiegów medycyny estetycznej w Warszawie należy wspomnieć mezoterapię mikroigłową. To procedura, podczas której wykorzystuje się urządzenie wyposażone w niewielkie mikroigły. Po pierwsze, ich zastosowanie umożliwia równomierne nakłuwanie naskórka na wybranej głębokości, co prowadzi do powstania kontrolowanego stanu zapalnego skóry. Ten natomiast powoduje, że dochodzi do zwiększonej produkcji kolagenu i elastyny.

Za pośrednictwem wspomnianych mikroigieł można także wprowadzać podskórnie różne substancje odżywcze i koktajle. Ich wybór zależy od tego, czego w danym momencie potrzebuje skóra. Po zimie najprawdopodobniej lekarz medycyny estetycznej będzie rekomendował preparaty odżywcze, nawilżające, rozjaśniające cerę, z dodatkiem witamin.

Taki zabieg może również działać wygładzająco na niewielkie zmarszczki, a także zmniejszyć widoczność rozszerzonych porów. Na tę procedurę można zdecydować się wczesną wiosną, aby po przeprowadzonej mezoterapii igłowej pozwolić skórze odpocząć i w pełni się zregenerować, nim będzie ponownie eksponowana na promieniowanie słoneczne.

Lipoliza iniekcyjna — na tkankę tłuszczową

Zima to niejednokrotnie czas zmniejszonej aktywności fizycznej. Krótkie dni i długie wieczory sprzyjają podjadaniu, co może z kolei skutkować przybraniem na wadze. Wiosną natomiast wiele osób chciałoby pozbyć się nagromadzonej tkanki tłuszczowej — chociażby z okolicy pośladków, ud oraz brzucha.

Zabiegiem medycyny estetycznej, który można wtedy wykonać, jest lipoliza iniekcyjna. To alternatywa dla zabiegu chirurgicznego, która nie wymaga zastosowania skalpela, a jedynie igły i substancji chemicznych wstrzykiwanych w wybrany obszar skóry. Substancje te działają miejscowo na komórki tłuszczu, co prowadzi do ich uszkodzenia, a następnie zmetabolizowania i wydalenia z organizmu. W trakcie iniekcji preparatu stosuje się cienką igłę, a skutkiem ubocznym są co najwyżej niewielkie siniaki i drobne zaczerwienienie skóry. Niektórym pacjentom towarzyszy tymczasowy świąd.

Wzmocnienie skuteczności zabiegu dobrze zbilansowaną dietą i aktywnością fizyczną jest jak najbardziej wskazane. Wtedy efekty mogą być trwałe. Jeśli natomiast powróci się do niewłaściwego odżywiania, tkanka tłuszczowa znów najprawdopodobniej zacznie odkładać się w tych samych obszarach ciała. Ten zabieg umożliwia redukcję tkanki w miejscach, które często są bardzo oporne na różne metody odchudzające.

Laser frakcyjny na rozstępy

Wiosną stopniowo zrzuca się z siebie puchowe kurtki i płaszcze, a coraz częściej zakłada lżejszą, bardziej zwiewną garderobę. U niektórych osób problemem estetycznym są rozstępy, które powodują, że niechętnie noszą sukienki, krótkie spodenki, czy nawet strój kąpielowy w kolejnych cieplejszych miesiącach roku.

Na rozstępy lekarz medycyny estetycznej może polecić zabieg z zastosowaniem lasera frakcyjnego. W trakcie tej procedury lekarz będzie naświetlał skórę, co doprowadzi do stopniowego wyparowywania wody z tkanek. Ten zabieg spowoduje również powstanie niewielkich, mikroskopijnych uszkodzeń w strukturze skóry, co zdeterminuje ją do produkcji nowego kolagenu, elastyny i intensywniejszej regeneracji.

Ten zabieg można wykonać wczesną wiosną i umówić się na całą serię, by stopniowo zmniejszyć widoczność rozstępów i uzyskać efekt wygładzenia, rozjaśnienia i lepszego napięcia skóry. Laser frakcyjny stosuje się przy rozstępach zlokalizowanych nie tylko na udach, ale także na pośladkach, czy