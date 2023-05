Lata 90. przejmują 2023! Sprawdź, które kultowe trendy modowe wracają w tym roku 31.05.2023 10:07 Świat mody nawet przez moment nie przestaje ewoluować, ale przy tym nie możemy nie spoglądać na niektóre epoki z nostalgią lub z nowej perspektywy. Lata 90. to dekada wypełniona kultowymi momentami dla mody! Od sukienek wsuwanych, które nosiła Kate Moss, przez kombinezony jednoczęściowe Kurta Cobaina, po wiele innych trendów. Dlatego wcale nie jesteśmy zaskoczeni, że lata 90. powrócą w 2023 roku.

Niektóre ulubione trendy z lat 90. są już z nami, co jest wspaniałe, bo w remixshop.com znajdziesz wszystko, co chcesz założyć na siebie – od znalezisk w stylu vintage, które rzeczywiście podchodzą z epoki „Przyjaciół” oraz Spice Girls, po współczesne interpretacje klasycznych trendów. W niniejszym artykule zagłębimy się w ukochaną dekadę lat dziewięćdziesiątych i przedstawimy nasze trzy ulubione trendy, które będą cieszyć się ogromną popularnością w tym roku.

Pierwsze miejsce na naszej liście zajmuje powrót sukienek typu slip. Były absolutnym hitem w latach 90. ze względu na swoją funkcjonalność i przystępność w dopasowaniu różnych, kreatywnych kreacji i co ważne – wygodę noszenia. Sukienka wsuwana może doskonale podkreślać zarówno nasz codzienny, jak i formalny strój, dzięki czemu jest doskonałym dodatkiem do każdej garderoby. Powinnaś jej spróbować! Odkryj na remixshop.com wsuwaną sukienkę, w której się zakochasz. Możesz ją także połączyć z dżinsową kurtką i trampkami, żeby otrzymać casualowy wygląd, lub z obcasami i wyrazistą biżuterią na wieczorne wyjście niczym w klipie Madonny.

Naszym kolejnym ulubionym powracającym trendem lat dziewięćdziesiątych są kombinezony jednoczęściowe! Cieszące się dużą popularnością w erze Grunge kombinezony wracają, ale nie tylko w nostalgicznej formie. Dzisiejszych kreacji jest więcej i są odważniejsze niż kiedykolwiek. Zastanawiasz się nad strojem wyjściowym, ale z charakterem? To żaden problem – potrzebujesz jedynie kombinezonu, koszulki z fajnym nadrukiem i trampek. Seksowny strój na imprezę? To proste – po prostu zamień sportowe obuwie na obcasy, a koszulkę na krótki top lub obcisły top bez ramiączek. Kurtka w jasnym kolorze również nie zaszkodzi. Jeśli natomiast chcesz poczuć się jak na koncercie Nirvany – najlepszy będzie kombinezon z dżinsu, z bluzką w paski i butami z lakierowanej skóry lub trzewikami.

W końcu możemy się cieszyć z powrotu spodni dżinsowych z wysokim stanem. Ten ulubiony trend z lat 90. jest wszechstronny i może być centralnym elementem Twojego stroju na każdą okazję – od swobodnego dnia, po wyjście na oficjalne wydarzenie. Spodnie z wysokim stanem z crop topem, trampkami, fajnym trenczem i torbą, to idealne połączenie do wyjścia na miasto w nadchodzącą sobotę. Zamień krótki top na t-shirt, a torbę na torebkę z długim paskiem, a będziesz się prezentować niczym w klipie Janet Jackson. Jeśli połączysz spodnie z jedwabnym topem, stylową kopertówką i obcasem, możesz przyciągnąć wiele spojrzeń na ślubie tej wiosny.

Lata 90. to dekada eksperymentowania i kreatywności w modzie, a te trzy trendy są tego dowodem. Sukienka wsuwana, kombinezony i spodnie z wysokim stanem są wszechstronne i ponadczasowe, dzięki czemu idealnie nadają się, żeby wzbogacić Twoją garderobę. Kupowanie używanych ubrań to świetny sposób na dodanie klimatu lat 90. do nowoczesnego stylu. W remixshop.com znajdziesz wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju rzeczy, których nie spotkasz nigdzie indziej, jednocześnie dbając o przyrodę i zachowując cykl modowy.

Rzucenie się na trendy z lat 90. to świetny sposób, żeby dodać swojej garderobie nieco nostalgii, jednocześnie pozostając na bieżąco z modą. Dlatego wychodź i eksperymentuj, baw się dobrze i nie bój się wydobyć swojej wewnętrznej ikony mody lat 90.