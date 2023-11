Mostostal Siedlce wyprodukuje stalowe konstrukcje dla kompleksu Olefiny w Płocku Beata Głozak 13.11.2023 22:21 Mostostal Siedlce będzie produkował konstrukcje stalowe dla kompleksu Olefiny w Płocku. To największa inwestycja petrochemiczna w Europie. — Projekt rozpocznie się w zasadzie już w najbliższym czasie. Do wykonania mamy około 22 tysięcy ton — mówi prezes siedleckiej spółki Tomasz Hapunowicz.

Mostostal Siedlce będzie produkował konstrukcje stalowe dla kompleksu Olefiny w Płocku (autor: Mostostal Siedlce/FB)

Stalowe konstrukcje dla kompleksu Olefiny w Płocku wyprodukuje Mostostal Siedlce. Prezes siedleckiej spółki Tomasz Hapunowicz zaznacza, że inwestycje realizują jako część Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal.

— Tutaj na nas przypada część związana z prefabrykacją, konstrukcją wsporczą. Projekt rozpocznie się w zasadzie już w najbliższym czasie. Do wykonania mamy około 22 tysięcy ton. Jest to doskonała baza naszego portfela zamówień, którą będziemy uzupełniać dużo niższymi projektami — mówi Hapunowicz.

To między innymi dostawa konstrukcji do budowy spalarni odpadów w Wielkiej Brytanii czy hangaru do obsługi samolotów w Jasionce. Całkowity koszt inwestycji to ok. 13,5 mld złotych.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal zarobi prawie trzy i pół miliarda, z czego część spłynie do Siedlec. Mostostal będzie realizować dostawy do Płocka przez przyszły i część kolejnego roku.

