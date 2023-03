Pierwsze takie na Mazowszu. Wojskowe Targi Służby i Pracy w Radomiu rozpoczęte Anna Orzeł 17.03.2023 10:19 Wojskowe Targi Służby i Pracy – pierwsze takie na Mazowszu – rozpoczęły się w Radomiu. Ich celem jest promocja zawodów mundurowych, a atrakcjami są m.in. symulatory czołgu Abrams i lotu śmigłowcem. Adresatami są przede wszystkim młodzi ludzie, którzy – jak mówi wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz – chcieliby służyć w polskiej armii.

4 Wojskowe Targi Służby i Pracy w Radomiu (autor: RDC)

Trzydziestu wystawców prezentuje się w Radomiu podczas Wojskowych Targów Służby i Pracy.

– Będziemy przede wszystkim promować wszystkie formy czynnej służby wojskowej, czyli dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, ale również pełniona jako kandydaci na żołnierzy zawodowych – mówi szef Mazowieckiego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Zdzisław Małkowski.

Rozmowom na temat warunków służby w armii czy edukacji w szkołach wojskowych towarzyszy prezentacja nowoczesnego sprzętu, który mają do dyspozycji polscy żołnierze.

– Będą również prezentacje najnowocześniejszego sprzętu wojskowego tak, żeby dotknąć i zobaczyć to, czym dysponują polskie siły zbrojne – zaprasza wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Impreza odbywa się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w piątek i w sobotę.

Radom jest jednym miastem na Mazowszu, w którym są tego typu targi. W całej Polsce takich miejsc będzie jeszcze piętnaście.

Szef MON o targach

Na targach w Olsztynie do wstąpienia w szeregi wojska zachęcał minister obrony Mariusz Błaszczak.

– Naszym celem jest to, aby wojsko Polskie było silne, a jest silne wtedy, kiedy jest liczne. Dziś możemy już powiedzieć, że pod bronią mamy już 167 tys. żołnierzy, ale nasz cel jest dużo wyższy. W związku z tym zachęcam do tego, żeby przystępować do Wojska Polskiego – powiedział Błaszczak podczas inauguracji targów.

Wicepremier @mblaszczak: Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Bezpieczeństwo jest podstawą dla rozwoju Polski, więc robimy wszystko, aby nasza Ojczyzna była bezpieczna. Dlatego wzmacniamy #WojskoPolskie. Zachęcam do wstępowania do Wojska Polskiego. Naprawdę warto pic.twitter.com/iJQjJTP3oC — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 17, 2023

Jak przypomniał, w polskim wojsku istnieje 5 rodzajów sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, a także Wojska Specjalne i Wojska Obrony Terytorialnej.

– Mamy też bardzo ciekawy i bardzo nowoczesny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Powołaliśmy do życia takie dowództwo, skierowane do młodych, aktywnych ludzi. Myślę zresztą, że wszyscy młodzi i aktywni ludzie znajdą swoje miejsce, czy to w rodzajach sił zbrojnych, czy też na szkoleniach – podkreślił minister obrony.

Jak dodał, poza służbą zawodową możliwe jest także odbycie szkoleń dla tych, którzy nie chcą wiązać swojej przyszłości z wojskiem.

– Nie ukrywam, że na tych szkoleniach też są rekruterzy, którzy zachęcają do przystąpienia do Wojskiego Polskiego – dodał szef MON. Przypomniał, że na mocy obowiązującej od kwietnia 2022 roku ustawy o obronie Ojczyzny możliwa jest oprócz służby zawodowej także służba w tzw. aktywnej rezerwie.

Ile można zarobić w wojsku?

– Przedstawiamy szeroką gamę propozycji skierowanych do tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, czym chcą się zajmować – podkreślił Błaszczak. – Wojsko Polskie oferuje dobre warunki służby. To godne uposażenie, pierwsze uposażenie, od pierwszego dnia służby, to 4960 zł. (...) Dla ludzi ambitnych, którzy są zdecydowani, żeby ciężko pracować, Wojsko Polskie stanowi wielką szansę do osobistego rozwoju – oświadczył minister.

Szef MON podkreślił, że kluczowe jest bezpieczeństwo Polski, czemu służy rozwój sił zbrojnych. – Zachęcam do przystąpienia do Wojska Polskiego, naprawdę warto. To naprawdę jest bardzo dobra oferta. W sytuacji międzynarodowej, w jakiej znalazła się Europa, w sytuacji, w której Putin postanowił imperium rosyjskie, imperium zła, bezpieczeństwo stanowi podstawową wartość – dodał.

Wojskowe Targi Służby i Pracy – sprawdź, co da ci wojsko #ZostańŻołnierzem

Wspólnie z #CWCR @ZolnierzRP zapraszamy 17 - 18 marca 2023 r. na I Wojskowe Targi Służby i Pracy w #Olsztyn oraz w 15 miastach 🇵🇱.

📝https://t.co/4YjQPGRRVI pic.twitter.com/NWiHwxOEb3 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 6, 2023

Źródło: RDC/PAP Autor: Anna Orzeł/PA