Są już wyniki konsultacji w Radomiu: mieszkańcy chcą poszerzenia granic miasta Anna Orzeł 15.01.2025 20:12 Radomianie chcą poszerzenia administracyjnych granic miasta. W konsultacjach społecznych wzięło udział 310 osób, z czego 27 ankiet było nieważnych. Zdaniem sekretarza miasta Rafała Górskiego, wynik konsultacji społecznych pokazuje, że mieszkańcy popierają pomył samorządu.

Konsultacje w Radomiu tylko do północy (autor: Anna Wroblewska/UM Radom)

Wyniki przeprowadzonych w Radomiu konsultacji społecznych wskazują, że mieszkańcy popierają pomysł powiększenia powierzchni miasta.

– Uśrednione wyniki wskazują, że ok. 75 proc. radomian popiera wszystkie zaproponowane przez nas zmiany. We wszystkich tych obszarach ok. 15 proc. radomian jest przeciw. Mniej więcej we wszystkich tych ankietach ok. 5-6 proc. wyraża brak swojego zdania – mówi sekretarz miasta.

Dziś konsultacje społeczne w tej sprawie ogłosić ma także powiat radomski.

Zmiana miałaby się dokonać 1 stycznia przyszłego roku. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów.

Na jej podstawie w granice Radomia zostałyby włączone tereny, które dziś należą do trzech sąsiednich gmin – Jedlińska, Jedlni Letniska i Kowali.

Czytaj też: Warszawa nie dostanie pieniędzy z KPO na nowe tramwaje