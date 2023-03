Co z przebudową wiaduktu w Radomiu? Sprawa w KIO i sądzie Anna Orzeł 27.03.2023 19:12 Przebudowa wiaduktu w Radomiu, łączącego ulice Żeromskiego i Lubelską - pod znakiem zapytania. Wynik przetargu zakwestionowały już dwie, biorące w nim udział, firmy. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej i do sądu.

Co z przebudową wiaduktu w Radomiu? Sprawa w KIO i sądzie (autor: MZDiK)

Przebudowa wiaduktu miała zakończyć się po dwóch latach, ale na razie trwa proceduralna wojna i trudno określić termin rozpoczęcia prac.

- Odwołanie do KIO blokuje nam możliwość podpisania umowy z tym nowo wybranym wykonawcą, zatem my, jako Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji mamy nieco związane ręce. Musimy poczekać, aż KIO sprawę rozstrzygnie i wyznaczy termin, a to może opóźnić kwestię podpisania przetargu. Prawdopodobnie będziemy również czekali na orzecznictwo sądu - mówi Dawid Puton z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Warta ponad 176 milionów złotych inwestycja ma kluczowe znaczenie, bo wiadukt stanowi drogę dojazdową do radomskiego lotniska.

