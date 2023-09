Zabójstwo pod Pruszkowem. Jedna osoba została zatrzymana RDC 01.09.2023 09:23 Policja zatrzymała jedną osobę w związku z zabójstwem w Kaniach pod Pruszkowem – poinformowała dziś rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie Monika Orlik. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

Zabójstwo pod Pruszkowem. Zatrzymano podejrzaną osobę (autor: Zdjęcie ilustracyjne/KSP)

W sprawie zabójstwa, do którego doszło w środę w miejscowości Kanie, toczy się śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie.

Policja nie udziela szerszych informacji na ten temat. Oficer prasowa pruszkowskiej KPP przekazała, że w czwartek zatrzymana została jedna osoba.

Szczegółów nie podaje też prokuratura poza potwierdzeniem, że miało miejsce zabójstwo i usiłowanie zabójstwa.

– Możemy potwierdzić, że doszło do zabójstwa i usiłowania zabójstwa oraz do zatrzymania osoby. Do czasu realizacji czynności procesowych z osobą zatrzymaną, ze względu na dobro postępowania, prokuratura nie może udzielić szczegółowych informacji – powiedział RDC prokuratur Marcin Przestrzelski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Według nieoficjalnych doniesień medialnych pod Pruszkowem zabity został mężczyzna, a zraniona kobieta trafiła do szpitala.

