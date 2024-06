Zmiany w prawie wojskowym i odwołanie prokuratora ds. wojskowości. Premier po zatrzymaniu żołnierzy

Na wniosek ministra sprawiedliwości podjąłem decyzję o odwołaniu zastępcy Prokuratora Generalnego ds. wojskowych Tomasza Janeczka - poinformował w piątek premier Donald Tusk. - Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz został zobowiązany do przygotowania propozycji zmian w polskim prawie, by przepisy wspierały polskiego żołnierza - dodał. To po zatrzymaniu trzech żołnierzy, którzy na granicy z Białorusią oddali strzały ostrzegawcze.