Premier: w poniedziałek będą nowe wytyczne dla prokuratury ws. aborcji RDC 23.07.2024 17:19 W poniedziałek 29 lipca zostaną opublikowane nowe wytyczne dla prokuratury w sprawie ścigania pomocnictwa w dokonaniu aborcji — zapowiedział premier Donald Tusk. To reakcja rządu na odrzucenie przez Sejm projektu ustawy o dekryminalizacji aborcji.

Premier Donald Tusk (autor: PAP/Marcin Obara)

Donald Tusk zlecił ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi i ministrze zdrowia Izabeli Leszczynie przygotowanie rozwiązań, które pomogą kobietom.

Odrzucony 12 lipca przez Sejm projekt nowelizacji kodeksu karnego zakładał dekryminalizację pomocy w aborcji oraz w przerywaniu ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Podczas głosowania zabrakło jedności w koalicji 15 października - przeciwko ustawie zagłosowało m.in. część posłów PSL.

— Od czasu tego nieszczęsnego głosowania szukamy pewnych praktycznych sposobów, które nie wymagają zmian ustawowych, żeby okoliczności tego codziennego życia jakoś złagodzić, jeśli chodzi o kobiety, które decydują się na przerwanie ciąży. W poniedziałek pojawią się nowe wytyczne dla prokuratorów dotyczące ścigania — zapowiedział.

Poinformował, że - według przekazanych mu informacji - w ostatnim czasie zmienił się stosunek prokuratury do kwestii poronień.

— Jeszcze kilkanaście miesięcy temu niektórzy z nadzwyczajną zawziętością i z podejrzliwością traktowali naturalne poronienia, szukali tam pretekstów i sposobów jak karać kobiety, a przynajmniej śledzić, czy to poronienie nie było wywołane przez kogoś — podkreślił.

Ponowna próba uchwalenia ustawy

Szef rządu przyznał również, że „jest ostrożny” w kwestii ponownej próby uchwalenia ustawy. Składanie projektu takiej nowelizacji „do skutku” zapowiedziała Lewica.

— Źle się będę czuł, jeśli znów się okaże, że to głosowanie jest przegrane. Dziś wszystko wskazuje, że będzie przegrane — przyznał Tusk.

Dodał, że będzie rozmawiać z PSL o „skromniejszej, niesatysfakcjonującej, ale popychającej sprawę do przodu, wersji depenalizacji lub dekryminalizacji”.

— Może tutaj uzyskamy lepsze zrozumienie w PSL. Będę to sondował na wszystkie możliwe sposoby, ale arytmetyki sejmowej nie przeskoczę, choćbym nie wiem, co zrobił. To jest dla mnie wielki ciężar — powiedział.

Protest proaborcyjny

O godzinie 18 przed Sejmem zacznie się pikieta Strajku Kobiet. Protest zorganizowano w odpowiedzi na decyzję posłów w sprawie dekryminalizacji aborcji.

Premier pytany, czy wyjdzie dziś do protestujących, odpowiedział, że „ma jeszcze sporo zajęć”.

O trzy głosy za mało

Do uchwalenia noweli autorstwa Lewicy w połowie lipca zabrakło trzech głosów. „Za” głosowało wówczas 215 posłów, przeciw - 218 posłów, a wstrzymało się 2 posłów. Na 29 głosujących posłów PSL-TD, tylko 4 było za uchwaleniem ustawy: Agnieszka Kłopotek, Jolanta Zięba-Gzik, Urszula Pasławska i Magdalena Sroka. „Za” było 154 posłów KO, 30 posłów Polski 2050 oraz 26 posłów Lewicy. Żaden z posłów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 ani klubu Lewicy nie zagłosował przeciwko.

Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy aborcyjne zostały zmienione po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju. Przepis ten utracił moc wraz z publikacją orzeczenia TK w styczniu 2021 r.

