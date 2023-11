Setki, a nawet tysiące zakażeń każdego dnia. Fala zakażeń koronawirusem w Polsce

Polska mierzy się z falą zakażeń koronawirusem. Wczoraj było blisko 1200 przypadków na ponad 2900 testów. To oznacza, że prawie co drugi miał wynik pozytywny. — Sytuacja będzie pewnie podobna do tej, która była w zeszłym roku, gdzie mieliśmy bardzo poważny sezon infekcyjny — mówi prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.