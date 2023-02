„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W całej Polsce trwa akcja policji Cyryl Skiba 17.02.2023 17:56 Bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy osób na hulajnogach. Więcej policyjnych patroli na ulicach. To w ramach akcji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, która potrwa do 22:00.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W całej Polsce trwa akcja policji (autor: KSP)

W całym kraju mundurowi na celownik biorą kierowców, którzy nie stosują się do przepisów w rejonie przejść dla pieszych.

- Z uwagi na wiele zdarzeń drogowych w rejonie przejść dla pieszych czy przejazdów dla rowerzystów, należy zwrócić szczególną uwagę zbliżając się do tych miejsc oraz stosować się do obowiązujących ograniczeń prędkości i do panujących warunków na drodze - mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.





Policjantka wskazała także, jakie są najczęstsze przyczyny wypadków.

- Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, wyprzedzanie bezpośrednio przed czy na przejściach, omijanie innego pojazdu, który się zatrzymał, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym to główne przyczyny wypadków drogowych - tłumaczy.





W tym roku w kraju dotychczas odnotowano o 28 mniej ofiar śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem pieszych niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Jednak samych wypadków było 731 i jest to większa liczba zdarzeń o 53. Najwięcej z nich - 461- było na przejściach dla pieszych.

