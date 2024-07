Dziś wniosek o areszt dla posła i byłego wiceministra Marcina Romanowskiego

Prokuratorzy będą we wtorek kierowali wniosek o tymczasowy areszt wobec Marcina Romanowskiego - poinformował we wtorek prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Dodał, że posłowi PiS grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Wczoraj usłyszał on zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.