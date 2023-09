Prezydent RP w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej: Nic nie zmieni prawdy historycznej RDC 01.09.2023 06:39 W związku z 84. rocznicą wybuchu II wojny światowej w uroczystościach na Westerplatte wziął udział Prezydent RP. – Dziękuję, że tu jesteście i przychodzicie co roku; kolejne pokolenie młodych Polaków, którzy pochylają głowy nad tą pamięcią. (...) Władze rosyjskie próbują pisać historię na nowo, ale nic nie zmieni historii i prawdy historycznej, dokumentów i zdjęć ściskających się hitlerowskich i sowieckich żołnierzy; ziemia Polaków, Litwinów, Łotyszy, Estończyków spłynęła krwią – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda na Westerplatte (autor: Marcin Gadomski/PAP)

Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w piątek na Westerplatte w obchodach 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

– W dzienniku pokładowym niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein pod datą 1 września 1939 o godzinie 4.40, wpisano rozpoczęcie ataku na Westerplatte. Na polską strażnicę na Westerplatte. Jakże przejmujący jest ten moment, kiedy słyszymy dźwięk syren w momencie kiedy padły pierwsze salwy – powiedział prezydent.

Podczas wystąpienia prezydent podkreślił, że dzisiaj próbuje się przeinaczać historię.

– Mówię tutaj głównie o tych „ekspertach” przede wszystkim rosyjskich i władzach Rosji, które próbują pisać historię od nowa. Nic nie zmieni historii; nic nie zmieni prawdy historycznej, nic nie zmieni na szczęście tych dokumentów, które cały czas są, zdjęć ściskających się i uśmiechających się do siebie niemieckich, hitlerowskich i rosyjskich, sowieckich żołnierzy, czerwona gwiazda pod ramię ze swastyką chciała zapanować nad Europą i nad narodami – mówił prezydent.

Dziś przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach na Westerplatte wziął udział Prezydent @AndrzejDuda, któremu towarzyszyli Szef @BBN_PL @JacekSiewiera i Minister @wkolarski. pic.twitter.com/hlbkqBfVuC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 1, 2023 Przypomniał, że potem Niemcy napadły na Związek Sowiecki. – Ale wcześniej spłynęła krwią ta ziemia, ziemia środkowej Europy; ziemia Polaków, Litwinów, ziemia Łotyszy i Estończyków. Wcześniej z Armią Czerwoną zmierzyli się bohaterscy Finowie – powiedział. – Nie daliśmy rady. Nie daliśmy rady się obronić przed tamtą napaścią, przed dwiema armiami, które na nas uderzyły. Historycy do dzisiaj dyskutują, czym można było postąpić inaczej, czy polskie władze mogły wcześniej podejmować inne decyzje. (…) Ci, którzy na zimno patrzą na dane, te statystyczne i prawdziwe historyczne informacje, mówią, że były dwie niezwykle ważne przyczyny tego, że Polsce nie udało się odeprzeć Niemców przed 17 września, przez rozpoczęciem sowieckiej agresji – powiedział prezydent. Trzeba pamiętać Zwracając się do zgromadzonych podczas uroczystości, prezydent podziękował im za obecność. – Dziękuję, że tu jesteście i przychodzicie co roku. Kolejne pokolenie młodych Polaków, którzy pochylają głowy nad tą pamięcią. Nie tylko pamięcią tych, którzy polegli, ale przede wszystkim pamięcią niezwykłego bohaterstwa i oddania ojczyźnie. To największa godność Westerplatte i westerplatczyków. To największa godność obrońców Wybrzeża i żołnierzy, którzy nie szczędząc sił i krwi bronili rzeczpospolitej wtedy w 1939 roku 84 lata temu – wskazał Andrzej Duda.

Zaznaczył, że to właśnie w ten sposób hitlerowskie Niemcy rozpoczęły najkrwawszą wojnę w dziejach. – Tak hitlerowscy Niemcy zaczęli II wojnę światową, najstraszliwszą i najkrwawszą w dziejach – mówił Duda.

– Znakomicie wiemy, że jej początek i zarzewie nastąpiło kilka dni wcześniej, poprzez podpisanie zdradzieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow. Kiedy dwa totalitaryzmy sowiecki i niemiecki hitlerowski uzgodniły ze sobą de facto podział naszej części Europy – przypomniał prezydent.

Andrzej Duda wskazał, że moment ten był tragiczny nie tylko dla Polaków, ale i państw bałtyckich. – Pozbawił ojczyzny i wolności także naszych sąsiadów z państw bałtyckich i to na ponad 50 lat. Przecież oni swojej państwowości nie odzyskali po II wojnie światowej. Stali się częścią sowieckiego państwa i nią pozostawali aż do początku lat 90. Do samego końca XX wieku – zaznaczył prezydent.

