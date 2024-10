Jest tymczasowy areszt dla byłego dyrektora Biura Zakupów RARS Huberta B. RDC 11.10.2024 10:02 Jest tymczasowy areszt dla byłego dyrektora Biura Zakupów RARS Huberta B. Mężczyzna został zatrzymany dwa dni temu przez funkcjonariuszy CBA.

Jest tymczasowy areszt na trzy miesiące dla byłego dyrektora Biura Zakupów Rrządowej Agencji Rezerw Strategicznych Huberta B. Zdecydował o tym Sąd Rejonowy Katowice-Wschód. Mężczyzna został zatrzymany dwa dni temu przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokurator przedstawił mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obietnicy udzielenia korzyści majątkowej oraz przekroczenia uprawnień podczas organizowania i realizowania zakupu towarów w RARS.

Hubert B. odpowiadał za organizację i procedowanie polityki zakupowej Agencji. Z ustaleń śledztwa wynika, że jako dyrektor Biura Zakupów polecał pracownikom wybór ofert złożonych tylko przez określone podmioty gospodarcze. Wybrane podmioty i spółki nie posiadały potencjału technicznego i kadrowego oraz doświadczenia biznesowego do należytego wykonania dostawy zamówionego sprzętu. Kondycja finansowa i profil działalności podmiotów również nie gwarantowały dostaw. Wybór oferentów odbywał się mimo negatywnych rekomendacji CBA.

Do nieprawidłowości dochodzić miało w latach 2021-2023. Podstawą wszczęcia śledztwa były materiały CBA o charakterze niejawnym oraz dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W toku prowadzonego postępowania wpłynęły kolejne dwa zawiadomienia o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy. Do chwili obecnej prokurator przedstawił w tej sprawie zarzuty łącznie pięciu osobom. Dotyczą one popełnienia czynów zabronionych, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych oraz w przypadku jednego z podejrzanych - prania brudnych pieniędzy.

W lipcu prokuratur postawił zarzuty dwóm osobom: Justynie G - dyrektorce Biura Zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz Joannie P., pełniącej funkcję kierownika Biura. Zarzuty dotyczyły m.in. przekroczenia uprawnień w związku z pełnieniem funkcji publicznych. W stosunku do kolejnego podejrzanego Michała K. - byłego Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - prokurator wdrożył poszukiwania listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Michał K. został zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii. Przed Sądem magistrackim w Londynie toczy się postępowanie o wydanie podejrzanego władzom Polski.

Z kolei wobec Pawła Sz., również wydano list gończy. Na wniosek prokuratora wydano także Europejski Nakaz Aresztowania. Czerwoną notę, czyli poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji, wystawił Interpol.

