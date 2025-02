Akt oskarżenia dla sześciu osób ws. Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich ksiądz Michał O. RDC 04.02.2025 12:28 Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec sześciu osób, m.in. księdza Michała O., w związku ze sprawą Fundacji Profeto - poinformowała rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak. Dodała też, że Prokurator Generalny Adam Bodnar skierował wniosek do Marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi R. w celu przedstawienia mu kolejnych zarzutów ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Sąd Okręgowy w Warszawie (autor: Sąd Okręgowy w Warszawie/FB)

Prokuratura przesłała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak, akt oskarżenia dotyczy sześciu osób, w tym księdza Michała O., w związku ze sprawą Fundacji Profeto.

- Tym sześciu osobom prokurator zarzuca łącznie 15 czynów - powiedziała prokurator Adamiak. - Przy czym trzy osoby, Karolina K., Urszula D. i Michał O. mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków, a także poświadczanie nieprawdy. To oczywiście dotyczy pań Urszuli D. i Karoliny K. i w ten sposób wyrządzanie szkody w imieniu Skarbu Państwa - wskazała.

Ksiądz Michał O., prezes Fundacji Profeto, usłyszał zarzut współdziałania w popełnianiu tych przestępstw, by uzyskać dotacje dla fundacji, która nie spełniała wymaganych kryteriów.

Anna Adamiak przekazała, że pozostali oskarżeni to urzędnicy ministerstwa sprawiedliwości zatrudnieni w okresie objętym zarzutami.

- To dyrektor i zastępca dyrektora Departamentu ds. Funduszu Sprawiedliwości, a także urzędnicy, członkowie komisji konkursowych. To właśnie te osoby, jakby każda z nich brała udział w tym całym mechanizmie - powiedziała.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kolejne zarzuty dla Marcina R.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak dodała też, że Prokurator Generalny Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Marcinowi R., byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Polityk jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce mu postawić kolejnych osiem zarzutów. Jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl.

Rzeczniczka Prokuratura Generalnego prokurator Anna Adamiak powiedziała, że aby uzupełnić listę zarzutów, trzeba ponownie uchylić immunitet poselski posłowi Marcinowi R.:

- Zasada jest taka, że uprzednia zgoda Sejmu wyrażona uchwałą z dnia 12 lipca ubiegłego roku odnosiła się do 11 przestępstw opisanych w ówczesnym wniosku i w tej sytuacji, kiedy zachodzi konieczność uzupełnienia zarzutów panu Marcinowi R, wymagana jest kolejna zgoda parlamentu na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za te kolejne czyny - wskazała.

Nowe zarzuty, które prokuratura chce przedstawić Marcinowi R., dotyczą między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków pełnomocnika do spraw Funduszu Sprawiedliwości. Polityk miał pomagać w przygotowaniu konkretnych projektów na dotacje z Funduszu, tak aby wygrały one konkursy grantowe.

Zarzuty dotyczą dwóch projektów przygotowanych przez Fundację Instytutu Prawa Ustrojowego i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia. Oba podmioty otrzymały z Funduszu Sprawiedliwości odpowiednio dwa miliony 700 tysięcy złotych oraz siedem milionów 800 tysięcy złotych.

Czytaj też: Wniosek ws. Z. Ziobry w Prokuraturze Generalnej. Chodzi o areszt dla posła