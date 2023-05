Prawie 90 mln zł na doposażenie sanepidów. Szef MZ A. Niedzielski przekazał czek Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu RDC 28.05.2023 12:23 Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w niedzielę Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Krzysztofowi Saczce czek na blisko 90 mln zł. Szef resortu zdrowia wskazał, że środki te mają być przeznaczone na doposażenie i modernizację sanepidów w Polsce na poziomie powiatowym.

Adam Niedzielski (autor: PAP/Paweł Supernak)

Minister Zdrowia gościł w niedzielę na stadionie powiatowym w Pile, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych badań w ramach Mobilnej Strefy Zdrowia. Jak mówił, ta inicjatywa „poza tym, że oferuje usługi w postaci możliwości zbadania się, to ma namawiać nas wszystkich, wszystkich Polaków do zmiany stylu życia, który spowoduje, że ten nasz kapitał zdrowotny, który budujemy przez całe życie będzie dobrą bazą, dobrą podstawą do tego, żeby długo żyć w komforcie”.

- Profilaktyka jest kluczem. Warto za każdym razem powtarzać, że jeżeli myślimy o całości tego kapitału zdrowia, to ponad dwie trzecie są zależne od tego, jak się żywimy, czy prowadzimy aktywny tryb życia, czy badamy się w miarę regularnie - szczególnie na wczesnych etapach chorób, żeby je wychwytywać. I to miasteczko, które jeździ po różnych miastach powiatowych daje mieszkańcom możliwość i zainteresowania się zmianą stylu życia, ale też wykonania tych podstawowych badań – dodał.

Niedzielski powiedział, że celem jego niedzielnej wizyty jest również "budowa systemu opieki zdrowotnej, który jest przygotowany na kolejne kryzysy zdrowotne".

W trakcie konferencji prasowej minister przekazał Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Krzysztofowi Saczce czek na kwotę 86,4 mln zł - jak mówił - „w ramach funduszy unijnych, które są właśnie przeznaczone na budowę tej odporności systemów opieki zdrowotnej”. Minister wskazał, że „środki te będą przeznaczone na doposażenie, na modernizację sanepidów w Polsce na tym poziomie powiatowym".

Ucywilizowanie sanepidów

Dodał, że jest to kolejny krok jeśli chodzi o "ucywilizowanie sanepidów". "Niestety mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że przy uderzeniu pandemii okazało się, że sanepidy nie są wystarczająco zinformatyzowane, nie mają odpowiedniej infrastruktury w postaci komputerów, laptopów, które mogły być wykorzystywane w terenie. W tej chwili ten proces, który został zainicjowany bardzo dynamicznie w roku 2020, ma kolejną odsłonę" - zapewnił.

Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka podkreślił, że "na początku pandemii inspekcja sanitarna stanęła przed olbrzymim wyzwaniem, jakie postawiła pandemia przed tą organizacją".

- Pracownicy musieli się zmierzyć z ogromem różnych zadań, do których nie mieli zbyt wielkiego wsparcia w postaci sprzętowej, bądź też systemowej. Dlatego też staraliśmy się poczynić jak najwięcej, aby tę pracę poprawić, aby poprawić warunki pracy pracowników, aby doposażyć laboratoria, wprowadzić nowy sprzęt - mówił.

- Te środki pozwolą nam wprowadzić wiele unowocześnień, zakupić nowoczesny sprzęt do laboratoriów. W czasie pandemii też zaczęliśmy budować nasz system informatyczny, system ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który w pierwszej fazie skupił się oczywiście na działaniach epidemicznych – powiedział.

- Staramy się unowocześniać inspekcję sanitarną, modernizować, zmieniać jej oblicze - podkreślił.

W trakcie wydarzenia symboliczny czek na kwotę 3 mln zł minister zdrowia przekazał także Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile. Środki te mają zostać wykorzystane na prace budowlane i zakup sprzętu laboratoryjnego.

W niedzielnym pikniku zdrowotnym w Pile uczestniczyli też m.in. podsekretarz w ministerstwie zdrowia Marcin Martyniak, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu Agnieszka Pachciarz, oraz parlamentarzyści i przedstawiciele władz lokalnych.

Odbywająca się w ten weekend w Pile Mobilna Strefa Zdrowia to element projektu „Zdrowe Życie”, który patronatem objęli Prezydent RP Andrzej Duda oraz Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser–Duda.

Projekt przygotowany jest przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz PZU S.A. Zakłada m.in. bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje w mobilnych strefach zdrowia, edukację zdrowotną oraz promocję programów profilaktycznych.

