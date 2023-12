Wjazd do Płońska od strony Baboszewa został zamknięty. Na odcinku od ul. Młodzieżowej od torów kolejowych do Ronda Łanów Polskich drogowcy wylewają asfalt. W związku z tym została wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Prace drogowców potrwają do czwartku 7 grudnia.