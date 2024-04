Mieszkańcy Płońska nie chcą zamknięcia cmentarza. Jest petycja ws. wyroku WSA Alicja Śmiecińska 17.04.2024 20:42 Mieszkańcy Płońska nie chcą zamknięcia cmentarza parafialnego. Petycję w jego obronie podpisało 300 osób. O zamknięciu nekropolii zadecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny na wniosek osób, które mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

„Żądamy zachowania prawa do pochówku”. Mieszkańcy Płońska nie chcą zamknięcia cmentarza (autor: Mat. cmentarza parafialnego w Płońsku)

Już 300 mieszkańców Płońska stanęło w obronie cmentarza parafialnego. Decyzję o zamknięciu nekropoli wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sprawę wniosły osoby, które mieszkają w jego sąsiedztwie i nie godziły się na pogrzeby kilkadziesiąt metrów od domów.

- Jedna osoba nie może zniweczyć dorobku od XVIII wieku cmentarza, który jest zarówno obiektem religijnym, ale również historycznym. Musimy zachować hołd dla najbliższych zmarłych, którzy tam spoczywają, uszanować to miejsce. Żądamy zachowania prawa do pochówku i prawa do dochowywania zmarłych - mówi Anna Adamska z Komitetu Społecznego Obrony Cmentarza.



- Cmentarz parafialny jest ważny całej społeczności Płońska - mówi proboszcz parafii św. Michała Archanioła ks. Janusz Rumiński. - Ten cmentarz jest ważny dla całej społeczności Płońska. Są groby rodzin, można dochowywać, a tak będzie cmentarz zamknięty, to nie będzie można dochowywać - wyjaśnia.



Podpisy w obronie cmentarza parafialnego są zbierane w płońskich parafiach. Na XVIII wiecznym cmentarzu parafialnym w Płońsku jest ponad 6 tys. grobów. Kilkadziesiąt to nowe i puste mogiły.

