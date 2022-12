Mecz Polska - Francja. Skład "Biało-czerwonych" [SPRAWDŹ] RDC 04.12.2022 14:35 Szczęsny, Bereszyński, Kiwior, Glik, Cash, Frankowski, Szymański, Krychowiak, Zieliński, Kamiński, Lewandowski. Takich zawodników na mecz w 1/8 finału mundialu w Katarze przeciwko obrońcom tytułu, Francji, wystawił selekcjoner Czesław Michniewicz.

Znamy skład Polski na mecz z Francją (autor: Łączy nas piłka/Twitter)

Skład na mecz Polski z Francją:

Wojciech Szczęsny

Bartosz Bereszyński

Jakub Kiwior

Kamil Glik

Matty Cash

Przemysław Frankowski

Sebastian Szymański

Grzegorz Krychowiak

Piotr Zieliński

Jakub Kamiński

Robert Lewandowski

Polska na mundialu

Kadra Czesława Michniewicza może osiągnąć największy sukces w polskim futbolu w XXI wieku, ale warunkiem jest wyeliminowanie broniącej tytułu Francji w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Dotychczas największym sukcesem reprezentacji Polski w XXI wieku był ćwierćfinał Euro 2016, natomiast w mistrzostwa świata (2002, 2006, 2018) odpadali już po fazie grupowej.

- Marzyliśmy o wyjściu z grupy. Wszystko, co teraz zrobimy, będzie już na plus. Napawamy się dumą. Szanujemy rywala, doceniamy jego klasę, ale nie ma w nas strachu i nie przejmujemy się tym, co inni o nas mówią - powiedział trener Michniewicz.

"Trójkolorowi" muszą sobie radzić m.in. bez kontuzjowanych Karima Benzemy, N'Golo Kante, Paula Pogby i Lucasa Hernandeza, ale mimo tego wygrali rywalizację w grupie D z dorobkiem 6 pkt (4:1 z Australią, 2:1 z Danią, 0:1 z Tunezją).

