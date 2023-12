Artyści dla koni - Licytacje dzieł sztuki 08.12.2023 14:50 Z radością i niezwykle podekscytowani, mamy zaszczyt zaprosić Was bardzo serdecznie na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się już 10 grudnia w niedzielę A.D. 2023. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godzinę 16:00 a żeby wziąć udział, wystarczy dołączyć do transmisji on-line na naszej stronie FB.

Projekt „artyści DLA KONI” to pierwsza tego typu inicjatywa, która powstała dzięki wrażliwości i ogromnemu zaangażowaniu ludzi, dla których sztuka jest ważnym elementem codzienności a to z kolei przekłada się na ogromne pokłady empatii, dzięki którym możemy pomóc tym, którzy najbardziej pomocy potrzebują.

Wielu artystów podarowało nam ogromną ilość swoich prac i nie są to tylko obrazy! Jesteśmy naprawdę wzruszeni. Na licytację wystawionych będzie aż 80 dzieł wykonanych rożnymi technikami i niezwykle różnorodnych. Przygotowaliśmy nawet specjalny katalog, jak na aukcjach z prawdziwego zdarzenia i bardzo jesteśmy ciekawi jak Wam się spodoba? Ponieważ jest to nasz pierwszy raz, mamy nadzieję, że wybaczycie nam ewentualne potknięcia, a my już teraz obiecujemy, że będziemy się starać z całych sił.

Życzymy Wam i sobie wspaniałej przygody i świetnej zabawy, Wszystkie Ktosie mocno trzymają kciuki i z niecierpliwością wyczekują niedzieli.

Do zobaczenia!

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1xKjONJxe

Link do katalogu dzieł do licytacji: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=FundacjaKtos&set=a.733757168781726