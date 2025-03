Pierwsza w historii Gala Muzyki Jazzowej Fryderyk Festiwal Cyryl Skiba 23.03.2025 04:43 Nieszablonowe połączenia, najciekawsze muzyczne propozycje i stworzony specjalnie na tę okazję big band — tak zapowiada się pierwsza w historii Gala Muzyki Jazzowej Fryderyk Festiwal, która dzisiaj odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Podczas wieczoru poznamy laureatów najważniejszych polskich nagród fonograficznych w pięciu jazzowych kategoriach.

Gala Muzyki Jazzowej Fryderyk Festiwal (autor: Mat.pras.)

Dzisiaj odbędzie się pierwsza w historii Gala Muzyki Jazzowej Fryderyk Festiwal. Na scenie wystąpi niemal 50 znakomitych artystów, a wśród nich m.in.: Ewa Bem, Henryk Miśkiewicz, Leszek Możdżer, Aga Derlak, Kuba Więcek, Anna Serafińska, Bernard Maseli i Atom String Quartet. Za koncepcję artystyczną Gali odpowiada Nikola Kołodziejczyk.

Gala Muzyki Jazzowej jest pierwszą odsłoną tegorocznego Fryderyk Festiwalu, podczas którego Związek Producentów Audio Video – organizator Fryderyków – zaprasza fanów muzyki do trzech miast: Warszawy, Katowic i Krakowa. Dzisiaj Muzeum POLIN będzie gościło artystów nominowanych do nagród w kategoriach jazzowych. Muzeum na warszawskim Muranowie na ten jeden wieczór zamieni się w klub jazzowy, w którym na scenie zagra big-band Gali Fryderyk.

W trakcie uroczystości poznamy laureatów Fryderyków w następujących kategoriach:

Jazzowy Artysta Roku

Jazzowy Kompozytor/Jazzowa Kompozytorka Roku

Fonograficzny debiut roku – Jazz

Album Roku – Jazz

Album Roku Jazz Eksperymentalny/Współczesna Muzyka Improwizowana

Wręczona zostanie również statuetka Złotego Fryderyka

Podczas Gali Muzyki Jazzowej Fryderyk Festiwal 2025 będziemy również świadkami niecodziennych muzycznych spotkań: Voice Act wystąpi wspólnie z duetem Malediwy, do Atom String Quartet dołączą Leszek Możdżer i Wojciech Myrczek, formacji Manolo Musica Blanca y Negra towarzyszyć będzie Kacper Malisz, a duetowi Deux Lynx - Kuba Więcek.

Scenę jazzowych Fryderyków wypełnią również dźwięki, które zaprezentują Anna Serafińska i Bernard Maseli, a w wielkim finale na Fryderykowej scenie pojawią się Ewa Bem, Aga Derlak i Atom String Quartet.

Gala Muzyki Jazzowej Fryderyk Festiwal 2025 transmitowana będzie na żywo w kanałach społecznościowych Fryderyk Festiwal o godzinie 21:00. Retransmisję wieczoru pełnego muzyki obejrzeć będzie można w TVP Kultura.

Najważniejsze nagrody muzyczne

Fryderyki to najważniejsze nagrody muzyczne przyznawane od 1995 r. przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi niemal 1800 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa.

Zwycięzcy są wybierani w drugiej turze tajnego głosowania. Wówczas członkowie Akademii wskazują już tylko jedną pozycję w danej kategorii. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwie lub więcej nominowanych pozycji odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba zwycięzców.

Czytaj też: Dużo zabawy i eksperymentu rodem z Lyncha. Jul Łyskawa w RDC o swojej nagradzanej książce