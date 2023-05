Śmiertelny wypadek na trasie z Pułtuska do Makowa. Nie żyje 21-latka RDC 17.05.2023 14:14 21-latka zginęła w wypadku na trasie z Pułtuska do Makowa Mazowieckiego na drodze nr 57. 57-latka z renault, z którym się zderzyła, została przewieziona do szpitala. Droga na odcinku Chrzanowo – Kleszewo była przez kilka godzin zamknięta.

Śmiertelny wypadek koło Makowa (autor: Policja Maków Mazowiecki)

Do tragicznego wypadku doszło dziś ok. godz. 10:40 na drodze nr 57 w miejscowości Dzerżanowo. Nie żyje 21-latka kierująca alfa romeo, a 57-latka z renault, z którym się zderzyła, została przetransportowana do szpitala.

Kobieta kierująca alfa romeo miała stracić panowanie na zakręcie, a następnie zderzyć się z jadącym z naprzeciwka renault, prowadzonym przez 57-latkę. Młodsza kobieta poniosła śmierć na miejscu, a starszą przetransportowano do szpitala pogotowiem lotniczym.

Okoliczności wypadku wyjaśniają na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora.

Droga na odcinku Chrzanowo – Kleszewo była przez kilka godzin zamknięta

