Utrudnienia w Drobinie. Protestujący blokują drogę krajową nr 60 RDC 11.05.2023 06:09 Protest na drodze krajowej nr 60 - dziś utrudnienia w Drobinie. Między 9.00 a 12.00 trasa ma być blokowana w rejonie urzędu miasta i gminy. Protest dotyczy sytuacji w jednej ze szkół.

Utrudnienia w Drobinie. Protestujący będą blokować drogę krajową nr 60 (autor: GDDKiA)

Protest trwa w Drobinie. Jego uczestnicy blokują DK nr 60. Tak ma być do południa.

- Uczestnicy zgromadzenia będą blokowali drogę poprzez przechodzenie przez przejście dla pieszych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - mówiła nam Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA



Protest ma dotyczyć sytuacji w jednej ze szkół w gminie Drobin.

- Adresatem postulatów nie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a akcja jest związana z obszarem edukacji w gminie Drobin - wyjaśniała Tarnowska.





Chodzi o zamknięcie szkoły w Cieszewie. Tak zdecydowali radni i burmistrz. Jest także pozytywna opinia kuratora.

- Powody zamknięcia szkoły do nas nie przemawiają – mówiła Joanna Alaszkiewicz z Rady Rodziców. - Zasłaniają się demokracją, ale to się ma naprawdę nijak do rzeczywistości, z tego względu, że już 2017 roku, jak próbowano naszą szkołę zamknąć, to mówiono, że w tym roku będzie 20 dzieci. A jednak tak nie jest, jesteśmy na tym samym poziomie - tłumaczyła.



W budynku jest szkoła i przedszkole – w sumie uczęszcza tam 61 dzieci. Wcześniej były już dwie próby likwidacji szkoły w Cieszewie. W 2017 r. oraz w ubiegłym, ale wówczas zgody nie wyraził kurator.

Akcję protestacyjną zabezpiecza policja. Nad bezpieczeństwem użytkowników drogi krajowej czuwają również służby GDDKiA.

