Unijne fundusze dla Mazowsza. Zyska kolej i szpitale Adrian Pieczka 27.12.2022 18:09 Nowe połączenie kolejowe i nowocześniejsze szpitale na Mazowszu. Kolejne inwestycje będą realizowane dzięki funduszom unijnym w ramach dwóch programów. Dofinansowanie wyniosło ponad 214 mln zł.

Unijne fundusze dla Mazowsza. Zyska kolej i szpitale (autor: mazovia.pl)

- Zmodernizujemy linie kolejową pomiędzy Ostrołęką a Chorzelem - mówi Krzysztof Pietras, dyrektor Regionu Centralnego w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. - To jest prawie 60 km linii kolejowej po 22 latach, kiedy pociągi w ogóle przestały jeździć. Dzisiaj podnosimy prędkość do 120 km/h dla pociągów pasażerskich, modernizujemy wszystkie perony do wysokości 76 cm, co w znacznym stopniu ułatwi dostęp podróżnym, jak i osobom z ograniczoną możliwością poruszania się - wyjaśnia.





Mieszkańcy mają pojechać tą trasą już w drugiej połowie przyszłego roku.

- Środki pozwolą zinformatyzować szpital - mówi Ewa Janczar, członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. - W szpitalach bardzo dużo podpisuje się różnych rzeczy na kartkach. To jest uciążliwe, zarówno dla personelu medycznego, jak i również dla naszych pacjentów. Chcielibyśmy, żeby to wszystko było przeniesione do komputerów, na tablety, żebyśmy mogli trochę też oddziaływać na ochronę środowiska. W ramach tego projektu modernizujemy też nasz rezonans magnetyczny - tłumaczy.



W ramach przyznanych we wtorek dofinansowań, zmodernizowany zostanie również system informatyczny w Szpitalu Czerniakowskim. W gminie Garwolin i powiecie płońskim rozbudowane zostaną drogi, a mieszkańcy gminy Wiązowna zyskają wiele ekologicznych rozwiązań.

