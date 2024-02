Tytoniowy gang zatrzymany. Cztery osoby trafiły do aresztu Cyryl Skiba 28.02.2024 10:28 Służby rozbiły gang zajmującą się nielegalnym handlem i produkcją papierosów. Funkcjonariusze zatrzymali 5 mężczyzn, z których 4 trafiło do aresztu. Przejęto blisko 6 mln sztuk papierosów bez akcyzy oraz ponad 13 ton tytoniu. Z tytułu niezapłaconych podatków śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

5 Tytoniowy gang zatrzymany. Cztery osoby trafiły do aresztu (autor: CBŚP)

Cios policji w nielegalny handel i produkcję papierosów. Rozbito pięcioosobowy gang, przejęto 6 milionów papierosów i ponad 13 ton tytoniu. Jak relacjonuje Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji, pierwsze "uderzenie" nastąpiło w powiecie mińskim.

– W powiecie mińskim, na prywatnej posesji, w części bagażowej samochodu dostawczego, znajdowało się blisko 800 tys. szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam również tytoń oraz strzelbę typu Mossberg i 20 sztuk amunicji różnego kalibru – mówi Jurkiewicz.

– Kolejne działania funkcjonariusze przeprowadzili w powiecie wyszkowskim, gdzie w budynku gospodarczym zlikwidowali krajalnię suszu tytoniowego, zabezpieczając ponad 6,5 ton tytoniu. Kilkanaście kilometrów dalej od tego miejsca, na kolejnej posesji zatrzymano mężczyznę i przejęto ponad 7 ton tytoniu znajdującego się na dwóch naczepach samochodów ciężarowych – dodaje Jurkiewicz.

Pakowanie papierosów i profesjonalny sprzęt do tego znajdował się w powiecie sieradzkim w województwie łódzkim. Straty Skarbu Państwa wyceniono na ponad 20 milionów złotych. Zatrzymani są w wieku od 38 do 57 lat. Cztery z pięciu osób trafiło do tymczasowych aresztów na trzy miesiące.

