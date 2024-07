Ciało mężczyzny wyłowione z Wisły w gminie Słubice. To poszukiwany 61-latek? Izabela Stańczak 02.07.2024 10:48 Ciało mężczyzny wyłowione z Wisły w gminie Słubice. Służby ustalają jego tożsamość. Od soboty policjanci poszukują 61-latka, który zniknął pod wodą w miejscowości Drwały w gminie Wyszogród, ale nie ma potwierdzenia, że znalezione ciało to właśnie ten mężczyzna.

Ciało mężczyzny wyłowione z Wisły w gminie Słubice. To poszukiwany 61-latek? (autor: OSP Wyszogród)

Służby ustalają tożsamość mężczyzny, którego ciało wyłowiono w poniedziałek po południu z Wisły.

- Ciało znaleziono wczoraj po południu w gminie Słubice - mówi Monika Jakubowska, oficer prasowa płockiej policji. - W Wiączeminie Polskim wyłowiono zwłoki mężczyzny. Na miejscu wykonano czynności pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone. W dalszym ciągu trwają czynności w celu ustalania tożsamości mężczyzny - tłumaczy.



Od soboty policja prowadziła poszukiwania mężczyzny, który zniknął pod wodą w miejscowości Drwały (gm. Wyszogród). Jak ustalili policjanci, poszukiwany mężczyzna to 61-letni mieszkaniec powiatu łowickiego. Póki co nie ma jednak potwierdzenia, że znalezione wczoraj ciało to poszukiwany mężczyzna.

Czytaj też: Tragiczny wypadek koło Mławy, auto uderzyło w drzewo. Nie żyje 36-letni pasażer

Tragiczny wypadek koło Mławy, auto uderzyło w drzewo. Nie żyje 36-letni pasażer

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/mlawa/wypadek-mlawa-chmielewo-wielkie-audi_Xqz5SnoBMPD7IbfvbLaU