120 kg narkotyków w domu k. Tarczyna i trzy osoby z zarzutami [WIDEO] RDC 03.01.2023 07:44 120 kg narkotyków różnego rodzaju policjanci znaleźli w jednym z domów w Woli Mrokowskiej. Podczas działań zatrzymali trzech mężczyzn, którzy zostali aresztowani pod zarzutem posiadania znacznej ilości zakazanych substancji oraz przygotowania ich do wprowadzenia do obrotu.

6 Narkotyki w Woli Mrokowskiej (autor: KSP)

– Marihuana, kokaina, amfetamina, mefedron, klefedron i tabletki ecstasy nie trafią na rynek – wyliczył rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Dodał, że to zasługa policjantów wydziału do walki z przestępczością narkotykową KSP.

– Rozpracowujący przestępcze środowisko zajmujące się wprowadzaniem do obrotu środków odurzających wpadli na trop grupy, która w jednym z mieszkań w Woli Mrokowskiej miała stworzyć magazyn narkotykowy – przekazał Marczak.

Kilkugodzinna obserwacja przyniosła oczekiwane rezultaty. W pewnym momencie policjanci zauważyli, że w pobliże podjeżdża mercedes. Z samochodu wysiadło trzech mężczyzn i poszło do jednego z lokali na poddaszu. Po kilkunastu minutach opuścili mieszkanie.

– Kiedy znajdowali się na zewnątrz budynku, do akcji wkroczyli policjanci. Dwóch podejrzewanych próbowało uciekać, po krótkim pościgu zostali ujęci i zatrzymani. Trzeci z mężczyzn został obezwładniony i wylegitymowany przed drzwiami wejściowymi do klatki schodowej – powiedział rzecznik.

Przy zatrzymanych policjanci znaleźli pakunek z narkotykami. Kolejne środki odurzające i substancje psychotropowe funkcjonariusze zabezpieczyli we wspomnianym wcześniej lokalu na poddaszu budynku. Ogółem były to marihuana, kokaina, amfetamina, mefedron, klefedron i tabletki ecstasy o łącznej wadze prawie 120 kilogramów.

W Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie zatrzymani w wieku 21–30 lat usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz przygotowania ich do wprowadzenia do obrotu. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd na wniosek prokuratora prowadzącego sprawę podjął decyzję o aresztowaniu wszystkich podejrzanych na trzy miesiące.

Czytaj też: Mefedron, marihuana i amfetamina. Zabezpieczone narkotyki i dwaj dilerzy w rękach policji [WIDEO]

Źródło: PAP Autor: RDC /PA