Jechał quadem w nocy, bez kasku i uprawnień. 15-latek w stanie ciężkim w szpitalu Iwona Rodziewicz-Ornoch 18.06.2024 17:22 W ciężkim stanie do szpitala trafił 15-latek, który jadąc quadem w nocy, uderzył w ogrodzenie przedszkola miejscowości Potworów. Nie miał kasku ani uprawnień. Jak dowiedziało się RDC, sprawą zajmie się sąd rodzinny. Z ustaleń policji wynika, że 15-latek jest mieszkańcem powiatu radomskiego.

Piętnastolatek na quadzie uderzył w ogrodzenie (autor: Policja w Kozienicach/Zdjęcie ilustracyjne)

Piętnastolatek na quadzie uderzył w ogrodzenie przedszkola. W ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Potworów w powiecie przysuskim. Nastolatek jechał w nocy, bez kasku i uprawnień.

Rzeczniczka prasowa komendy powiatowej policji w Przysusze Aleksandra Bałtowska informuje, że stan dziecka nie pozwolił na badanie stanu trzeźwości.

— W niewyjaśnionych okolicznościach stracił panowanie nad czterokołowcem i uderzył w ogrodzenie przedszkola. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Nie wiadomo jak to dokładnie wyglądało, czy był to quad należący do rodziców, czy rodzice wiedzieli, że to dziecko wyruszyło tym pojazdem gdzieś dalej — mówi Bałtowska.

Co ciekawe z ustaleń policji wynika, że 15-latek jest mieszkańcem powiatu radomskiego.

