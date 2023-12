Nowe rozkłady pociągów podmiejskich od niedzieli i powrót wyczekiwanych połączeń RDC 09.12.2023 17:39 Od niedzieli zmienią się rozkłady jazdy pociągów. Powróci połączenie na odcinku Otwock – Warszawa, pasażerowie zyskają też nowy przystanek Warszawa Grochów, przywrócony zostanie również przystanek Warszawa Olszynka Grochowska. Natomiast pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej dojadą do Milanówka.

Nowe rozkłady dla SKM. KM i WKD (autor: UM Warszawa)

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że kolejarze od niedzieli uruchomią nowy przystanek Warszawa Grochów zlokalizowany pomiędzy stacją Warszawa Wschodnia a przystankiem Warszawa Olszynka Grochowska.

Od tego dnia pasażerowie znowu będą mogli korzystać ze stacji Warszawa Olszynka Grochowska. Perony przystanku Warszawa Gocławek zostały przesunięte około 200 metrów, pod wiadukt ulicy Marsa.

Zmiany na SKM

Pociągi SKM kursujące w pełnej relacji (Pruszków – Otwock) będą kursowały przez linię średnicową podmiejską (Warszawa Śródmieście) z częstotliwością co ok. godzinę. Nadal obowiązywać będą kursy skrócone na trasie Pruszków – Warszawa Główna, a także Warszawa Wschodnia – Otwock.

„Na odcinkach Pruszków – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Otwock średnia częstotliwość kursowania pociągów wyniesie co ok. 30 minut” – poinformował ZTM.

Rzadziej będą kursować pociągi linii S2 – jeden na godzinę. Na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna będą kursowały pociągi linii S20.

Pociągi linii S3 nadal będą kursowały przez stację Warszawa Gdańska. Na linii S4 nie będzie żadnych utrudnień. Nadal utrzymane zostanie kursowanie linii S40 na trasie skróconej Piaseczno – Warszawa Rakowiec.

Co nowego na Kolejach Mazowieckich?

Zmiany wprowadzone zostaną również w rozkładzie Kolei Mazowieckich

„Z uwagi na trwający remont stacji Warszawa Zachodnia, pociągi po średnicy podmiejskiej będą kursować ze średnią częstotliwością co około 12 minut w obu kierunkach. Część pociągów zostanie skierowana na średnicę dalekobieżną. Pozostałe pociągi z kierunku zachodniego skończą/rozpoczną bieg na stacji Warszawa Główna, a z kierunku wschodniego na stacji Warszawa Wschodnia” – poinformowały KM.

Na linii R1 Warszawa – Skierniewice, R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna, R9 Warszawa – Działdowo zmianie ulegną godziny kursowania pociągów, natomiast liczba połączeń będzie zbliżona do obecnego rozkładu jazdy. Tak samo będzie na linii R2 Warszawa – Łuków z tym, że w nocy z 12 na 13 grudnia dwa ostatnie w dobie pociągi na odcinku Sulejówek Miłosna – Mińsk Mazowiecki zostaną zastąpione komunikacją autobusową.

Na linii R3 Warszawa – Łowicz Główny w dniach od 10 do 23 grudnia pociągi na odcinku Błonie – Teresin-Niepokalanów będą jeździły po jednym czynnym torze. Dodatkowo, od 6 lutego do 9 marca na odcinku Błonie – Sochaczew, z uwagi na nocną przerwę technologiczną od północy do godz. 4, ostatni pociąg w dobie zostanie zastąpiony przez komunikację autobusową.

„Na linii kursował będzie nowy przyspieszony pociąg z Płocka do Warszawy umożliwiający dojazd do Warszawy na godzinę 9 oraz powrót po godzinie 16. Pociąg zatrzyma się na wybranych stacjach” przekazały Koleje Mazowieckie.

Na linii R6 Warszawa – Czyżew zmienią się godziny kursowania pociągów, nieznacznie zmieni się też liczba połączeń. Uruchamiane zostanie nowe połączenie przyspieszone z Ostrołęki do Warszawy, które na linii nr 6 obsłuży Tłuszcz, Wołomin oraz Zielonkę. Pociąg umożliwi dojazd do Warszawy na godzinę 8 oraz powrót po godzinie 16.

Na linii R7 Warszawa – Dęblin pociągi znowu pojadą na odcinku od Warszawy Wschodniej do Warszawy Wawer. Pociągi znów zatrzymają się na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska, a także na nowym przystanku Warszawa Grochów.

Na linii R31 Kutno – Sierpc zaplanowano nowe, przyśpieszone poranne połączenie z Płocka do Warszawy i popołudniowe z Warszawy do Płocka umożliwiające dojazd do Warszawy na godzinę 9 oraz powrót po godzinie 16.

Nowości na WKD

Zmiany czekają tez pasażerów korzystających z Warszawskiej Kolei Dojazdowej. „W niedzielę, od godz. 3 w związku z zakończeniem etapu prac w ramach inwestycji obejmującej rozbudowę linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego przywrócone zostanie kursowanie pociągów WKD do przystanku końcowego Milanówek Grudów” – poinformowała WKD.

W związku z tym zlikwidowana zostanie zastępcza komunikacja autobusowa linii ZA12 funkcjonująca na trasie Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów.

