IMGW ostrzega przed marznącymi opadami oraz gęstą mgłą RDC 28.12.2024 15:41 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed marznącymi opadami dla południowo-wschodniej części Polski oraz przed silną mgłą w większości kraju. Uważać muszą zwłaszcza kierowcy, bo widoczność na drogach będzie ograniczona. Mgły na Mazowszu pojawią się ok. godziny 16.

Gęste mgły w całym kraju (autor: PAP)

W sobotę IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed marznącymi opadami, które dla południowo-wschodniej części Polski obowiązuje od soboty od godz. 13. Trudne warunki panują na Mazowszu w okolicach Radomia.

IMGW prognozuje słabe opady marznącej mżawki powodującej gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do godz. 9.

Dla większości kraju IMGW wydał też ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą, które na Mazowszu zacznie obowiązywać od godz. 16, a dla północnej i zachodniej części kraju rozpocznie się o godz. 19.

Ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą wydano dla większości powiatów w Polsce, m.in. w województwach: dolnośląskim, lubuskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, podlaskim oraz w części pomorskiego i części zachodniopomorskiego.

IMGW prognozuje mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić 200 m, lokalnie 100 m. Na północy Polski ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do godz. 10, na południu kraju do godz. 12.

Zasady kierowania pojazdem podczas mgły

Kierowcy powinni pamiętać o włączeniu świateł przeciwmgłowych. Mgła może również osadzić się na jezdniach powodując oblodzenia. Policja przypomina o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa:

zawsze dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze,

jadąc po mokrych liściach, zwolnij i unikaj gwałtownego hamowania; pamiętaj, że poruszanie się w takich warunkach jest przybliżone do jazdy na lodzie,

zachowaj ostrożność podczas wykonywania manewrów,

podczas wyprzedzania rowerzysty zachowaj szczególną ostrożność i pamiętaj żeby odstęp od niego nie był mniejszy niż metr; weź pod uwagę, że podczas mgły rowerzysta jest bardziej narażony na upadek,

zachowaj bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego,

przy ograniczonej widoczności koniecznie zmniejsz prędkość,

nie wjeżdżaj w duże warstwy liści, gdyż po nimi mogą kryć się nierówności oraz dziury,

zawsze zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze znajdujące się przy drodze,

podczas jazdy w terenach zalesionych zwracaj uwagę także na pobocze, na którym może znajdować się zwierzyna leśna; pamiętaj, że w każdej chwili może ona wybiec przed jadący samochód,

podczas jazdy w warunkach ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą, używaj świateł przeciwmgłowych zgodnie z przepisami.

