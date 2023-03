16 defibrylatorów w różnych miejscach Przasnysza Alicja Śmiecińska 09.03.2023 17:26 Szesnaście defibrylatorów pojawiło się w Przasnyszu w miejscach, gdzie przebywa najwięcej osób. Stało się to możliwe dzięki realizacji jednego ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Urządzenia są intuicyjne i proste w obsłudze. W przypadku konieczności uratowania komuś życia może je użyć każda osoba.

Defibrylatory w Przasnyszu (autor: Łukasz Chrostowski – burmistrz miasta Przasnysz)

Defibrylatory w Przasnyszu zostały umieszczone w miejscach, gdzie przebywa najwięcej osób.

– Osiem takich defibrylatorów trafiło do przestrzeni miejskiej, trzy do szkół podstawowych, jeden do ośrodka sportu i rekreacji, po jednym do muzeum historycznego, miejskiej biblioteki, urzędu miasta i na targowisko miejskie. Teraz trwa przeszkolenie naszych pracowników i liczę na to, że te defibrylatory nigdy nie będą nam potrzebne – mówi burmistrz miasta Łukasz Chrostowski.

Na zakup defibrylatorów Przasnysz przeznaczył 50 tys. zł.

