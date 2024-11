Słuchowisko „Opowiem wam o Esther” wg opowiadania M. Hłaski w „Wieczorze literackim” RDC 08.11.2024 08:37 W najbliższym „Wieczorze Literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Opowiem wam o Esther” z 1997 roku w reżyserii Henryka Rozena według opowiadania Marka Hłaski pod tym samym tytułem. W rolach głównych Piotr Adamczyk, Henryk Bista i Małgorzata Kożuchowska. Gośćmi Jana Bończa-Szabłowskiego będą Radosław Młynarczyk i Sylwester Biraga. Zapraszamy w niedzielę 10 listopada o godz. 20:00.

Słuchowisko według opowiadania Marka Hłaski w "Wieczorze literackim" (autor: Zbigniew Kresowaty, Attribution, via Wikimedia Commons)

Zapraszamy na słuchowisko z Piotrem Adamczykiem, Henrykiem Bistą i Małgorzatą Kożuchowską w rolach głównych!

W „Wieczorze literackim” Polskiego Radia RDC emisja słuchowiska „Opowiem wam o Esther” z 1997 roku w reżyserii Henryka Rozena według opowiadania Marka Hłaski pod tym samym tytułem.

To historia miłości i upadku, w której autor nawiązuje do swoich emigracyjnych przeżyć z pobytu w Izraelu w latach 1959-1961. Tytułowa Esther to młoda prostytutka, w której zakochuje się narrator opowiadania. Historia, którą snuje, jest obrazem ogromnej miłości, ale i mrocznego zatracenia się w drugim człowieku, które ostatecznie prowadzi do dramatycznego finału.

O pobycie w Izraelu i emigracyjnej twórczości Marka Hłaski opowie Radosław Młynarczyk, autor biografii pisarza zatytułowanej „Hłasko. Proletariacki książę”.

Gościem „Wieczoru Literackiego” będzie także Sylwester Biraga, reżyser, założyciel i dyrektor Teatru Druga Strefa, z którym porozmawiamy m.in. o dwóch spektaklach argentyńskich artystów z teatru w Buenos Aires opartych na utworach Witolda Gombrowicza: „Walka na mięso” (na podstawie „Pornografii”) i „Ferdydurke”.

Słuchowisko „Opowiem wam o Esther”

Polskie Radio S.A., Teatr PR, premiera: 22.06.1997



Twórcy:

Marek Hłasko - autor tekstu

Witold Malesa - autor adaptacji

Krystyna Młodziejewska - opracowanie muzyczne

Henryk Rozen - reżyser

Wojciech Truszczyński - realizator

Obsada:

Piotr Adamczyk - On

Henryk Bista - Stary

Małgorzata Kożuchowska - Ona

Paweł Nowisz - Kelner

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.