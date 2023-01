Tylko do końca miesiąca Muzeum Wojska Polskiego w starej siedzibie Adam Abramiuk 11.01.2023 12:33 To ostatnia chwila, żeby odwiedzić Muzeum Wojska Polskiego w al. Jerozolimskich. Instytucja zamknie się z końcem stycznia. Wtedy zaczną się przenosiny do nowej siedziby - na terenie Cytadeli Warszawskiej.

Tylko do końca miesiąca Muzeum Wojska Polskiego w starej siedzibie (autor: Arek Uriasz/ MWP)

Rzecznik muzeum Tomasz Szumański zaprasza na wystawy, póki to jeszcze możliwe.

- Zabytki od średniowiecza po wiek XVIII to ciąg wystawowy, zaprojektowany jeszcze w latach 60. XX wieku, a więc sam w sobie jest już zabytkowy. Zbroje rycerskie, zbroje husarskie, wystawa prezentująca zwycięstwo pod Zieleńcami. Prezentujemy oryginalny srebrny medal Virtuti Militari, wspaniała wystawa Bitwy Warszawskiej, gdzie można chociażby zobaczyć się twarzą w twarz z samym marszałkiem Józefem Piłsudskim - mówi.





W muzeum znajduje się blisko 300 tys. eksponatów. Od małych guzików od mundurów i monet, po wielkie armaty, czołgi czy samoloty.

- Nasze przenosiny to wielka operacja logistyczna - dodaje Szumański. - Już kilka czołgów zostało przetransportowanych do pawilonu południowego w naszym nowym muzeum. Odbyło się to za pomocą ciężkiego sprzętu, a więc dźwigi, samochody ciężarowe, a nawet poduszkowce, na których wjechały właśnie te czołgi, ten ciężki sprzęt, żeby nie niszczyć nowej posadzki - wyjaśnia.



Pod koniec miesiąca finisaż muzeum. W planach są spotkania z kustoszami i historykami czy rekonstruktorami.

Otwarcie nowej siedziby planowane jest na 15 sierpnia. W czasie przerwy muzeum będzie działało wirtualnie w swoich mediach społecznościowych.

