Kolejny teatr pojawi się na mapie Warszawy. Powstanie na stacji metra [SPRAWDŹ] RDC 21.02.2025 19:41 Na stacji warszawskiego metra Bródno powstaje teatr Scena Metro. „Chcemy, żeby to miejsce żyło od poniedziałku do niedzieli, siedem dni w tygodniu i żeby wpasowało się w rytm życia w Warszawie” — powiedział Kamil Obara, prezes fundacji Nieco Kultury. Zgodnie z zapowiedziami, w przestrzeni o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych pojawi się scena, widownia mieszcząca 70 osób, zaplecze techniczne oraz niewielkie foyer.

Metro na Bródnie (autor: UM Warszawa)

Na jednej ze stacji drugiej linii warszawskiego metra powstaje teatr Scena Metro. To projekt fundacji Nieco Kultury, która popularyzuje m.in. teatr jako formę artystycznej ekspresji oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru.

Stworzona przez fundację Scena Metro „to miejsce, gdzie kultura spotyka się z codziennością, inspirując do dialogu i wymiany doświadczeń. Organizujemy angażujące wydarzenia artystyczne, tworząc unikalne doświadczenia, od spektakli teatralnych, koncertów i wystaw, przez warsztaty artystyczne, aż po projekty społeczne. Scena Metro to przestrzeń otwarta na kreatywność i różnorodność, która nadaje każdemu wydarzeniu wyjątkowy charakter” — czytamy na Facebooku nowej instytucji.

Jak tłumaczył w rozmowie z PAP prezes fundacji Nieco Kultury Kamil Obara, „szukaliśmy przestrzeni na próbę i w pewnym momencie ten lokal rzucił nam się w oczy. Okazało się, że jest wolny i pomyśleliśmy, że spełni nasze oczekiwania i wymagania metrażowe, co się potwierdziło i wynajęliśmy ten lokal pod wpływem chwili”.

Inwestycja w kulturę

„Jako fundacja produkujemy spektakle teatralne, wystawiamy spektakle dla dzieci. Nie podchodzimy do całej inicjatywy biznesowo. Jest to dla nas pasja". „Teatr jest utworzony z środków fundacji i z nich będzie się utrzymywał. To co zarobimy ze spektakli inwestujemy dalej w kulturę” — tłumaczył.

Kamil Obara wyjaśnił, że muszą robić wydarzenia odpłatne, aby utrzymać ten nowy projekt. „Będziemy ponosić koszty energii, czy inne koszty eksploatacyjne, ponieważ lokal wynajęliśmy na warunkach komercyjnych. Scena Metro to w pełni inicjatywa fundacji. W związku z tym bilety muszą być odpłatne, ale dodatkowo planujemy darmowe wydarzenia” — wskazał.

Podkreślił również, że zależy im, aby „to miejsce żyło od poniedziałku do niedzieli, siedem dni w tygodniu i żeby wpasowało się w rytm życia w Warszawie. Chcemy, żeby od rana do wieczora coś się tam działo, warsztaty dla dzieci i dla młodzieży. W ciągu dnia planujemy próby teatralne, a wieczorami spektakle. Chcemy, żeby to miejsce tętniło życiem”. „Na pewno jest w tym element eksperymentu. Czas pokaże co się wydarzy jak teatr zacznie funkcjonować. Generalnie nazywam ten projekt eksperymentem kulturalnym” — wyjaśnił.

Scena Metro powstaje na stacji Metra Bródno w lokalu 1050. Zgodnie z zapowiedziami, w przestrzeni o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych pojawi się scena, widownia mieszcząca 70 osób, zaplecze techniczne oraz niewielkie foyer. Organizatorzy planują otwarcie 27 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru.

