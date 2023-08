Operalia rozpoczynają się dziś w Ostrołęce. „Usłyszymy wykonania zupełnie inne, niż znamy w oryginale” Marta Hernik 25.08.2023 10:48 Dwutygodniowe święto muzyki w Ostrołęce - od dziś Operalia. Radio Dla Ciebie patronuje temu wydarzeniu od początku, a to już ósma edycja. Przed nami opera, operetka, ale też muzyka filmowa czy klimaty argetyńskiego tanga. Dzisiaj niezwykły koncert, który zachwyci wielu stałych gości - zapewniał w RDC Jakub Milewski, dyrektor artystyczny Festiwalu Operalia.

RDC/Informacja prasowa

Ostrołęckie Operalia już od dziś. To dwutygodniowe święto muzyki. Będzie opera, operetka, muzyka filmowa czy klimaty argentyńskiego tanga.

- Zaczynamy z wielką pompą dziś. Bo to już dziś, trzeba powiedzieć, o 19:30 na ostrołęckich Fotach Bema koncert podobny. I celowo mówię, że podobny, ponieważ podczas piątej edycji, w czasach pandemicznych, stworzyliśmy koncert „Film&Classic” z muzyką filmową, ale i klasyczną, który tak bardzo się spodobał, że widzowie prosili o powtórzenie podobnego koncertu - mówił w „Poranku RDC” Jakub Milewski, dyrektor artystyczny Festiwalu Operalia.

Wybrzmią standardy w nieoczywistym wykonaniu.

- Stworzyliśmy projekt, ale wyłącznie z polską muzyką filmową i serialową, i dziś właśnie taki koncert „Kocham polskie kino” zabrzmi. Ale też w wykonaniach absolutnie cudownych, ponieważ większość wykonawców jest wykonawcami klasycznymi. Więc będą to wykonania zupełnie inne, niż znamy w oryginale - tłumaczył.



- Wśród wykonawców znani muzycy operowi - mówił dyrektor Milewski. - Usłyszymy dziś Annę Lasotę, wspaniałą polską sopranistkę. Jak kochacie Państwo koncerty muzyki filmowej, to Anna Lasota jest często jedyną solistką i wykonuje te koncerty. Będzie również Bożena Zawiślak-Dolny. To krakowska artystka, przed laty zwana najlepszą Carmen na polskiej scenie. Będzie Rafał Szatan, który jest wokalistą rozrywkowym i to będzie przełamanie w naszym dzisiejszym koncercie - wyjaśniał.





- Operalia to niezwykłe wydarzenie - podkreślał prezes RDC Tadeusz Deszkiewicz. - Imponujące jest to, że każdy koncert gromadzi tak wielką publiczność. To niezwykłe, że w małym mazowieckim mieście znajduje się tylu melomanów głodnych tej muzyki najwyższego poziomu. Chcą słuchać wybitnych wykonawców i muzyki nie zawsze łatwej - wskazał.





26 sierpnia o godzinie 19.30 na scenie na placu Wolności rozpocznie się koncert pt. "Muzyką i poezją o miłości 2". To druga odsłona niepowtarzalnego koncertu, podczas którego pomiędzy utworami nie ma typowych zapowiedzi konferansjerskich, a dokonujemy w tym miejscu syntezy sztuk. Utwory operetkowe, musicalowe i piosenki przeplatać się będą z poezją polskich poetów. O czym? O miłości! Ta niespotykana dotąd forma tak przypadła do gustu naszym Widzom, że nie mogliśmy i podczas tej edycji nie zaprosić Państwa na wieczór z muzyką i poezją. Utwory muzyczne wykonają zaprzyjaźniony z Festiwalem Zespół Strauss Ensemble i soliści operowi: Joanna Nawrot (sopran), Paweł Skałuba (tenor) – wieloletni solista Opery Bałtyckiej, a także Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Jakub Milewski (baryton). Narrację w tym roku przygotowała polska aktorka teatralna, serialowa i filmowa – Małgorzata Rożniatowska.

1 września o godz. 19.00 na scenie na placu Wolności odbędzie się koncert pt. "W krainie dziecięcej wyobraźni". Ważnym punktem Festiwalu stał się koncert dla najmłodszych. Co roku staramy się, aby koncert był zupełnie inny. Podczas tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii do koncertu dodaliśmy element tańca. Zaprosiliśmy Krynickie Studio Baletowe, które w choreografii Małgorzaty Malczak towarzyszyć będzie Duo Performance – dwójce solistów operowych: Monika Biederman-Pers (sopran), Piotr Karzełek (baryton). Przez świat najpiękniejszych bajek Disneya, ale również i polskich bajek przeprowadzi Widzów Ewa Romaniak.

2 września o godz. 19.30 na placu Wolności odbędzie się koncert "Muzyka południa". Prosto ze słonecznej Sardynii przyleci do nas para wspaniałych śpiewaków: Natalia Rubiś (sopran) i Krystian Krzeszowiak (tenor). Natalię możemy podziwiać na wielu polskich scenach operowych, natomiast Krystian na swoim koncie ma już debiut w Royal Opera House w Londynie, Teatro La Fenice (Wenecja), czy w końcu mediolańskiej La Scali. Do tego składu dołączy dyrektor Festiwalu – Jakub Milewski, a także aktorka serialowa i filmowa z typowo południowym temperamentem – Katarzyna Zielińska. Solistom towarzyszyć będzie Zespół Tango Attack, który przygotował również wiele niespodzianek.

Posłuchaj całej rozmowy: O VIII Festiwalu Muzycznym "Ostrołęckie OPERALIA"